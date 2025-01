Babišová s Bartošem čekají dítě. Nebylo to plánované, ale těšíme se, říkají

Když koncem minulého roku Martina Babišová přiznala, že ji přítel požádal o ruku, krom nejbližších nikdo nevěděl, jaké tajemství se za tímto gestem skrývá. Teď je to zřejmé a viditelné. Herečka je těhotná. „Nebylo to plánované, stalo se to v průběhu natáčení tohoto filmu, ale na dítě se těšíme,“ říká nastávající maminka s tím, že miminko by se mělo narodit koncem května.

Babišová, která krom hraní píše scénáře, se ovšem nehodlá stát ženou v domácnosti. „Domluvili jsme se s Kryštofem, že si budeme péči o dítě dělit a že budu nadále do určité míry pracovat. Ráda bych byla vzorem pro ostatní maminky a ukázala, že mateřstvím život nekončí,“ říká.

Martina Babišová a Kryštof Bartoš na premiéře filmu Holka od vedle (23. ledna 2025)

Martina Babišová má za sebou zajímavou minulost. Řadu let totiž strávila v zahraničí. V Olomouci studovala na univerzitě souběžně výtvarnou výchovu a žurnalistiku a pak se v rámci Erasmu dostala do Finska. „Slyšela jsem, že finské školy jsou skvělé, tak jsem to chtěla vyzkoušet a nakonec tam zůstala čtyři roky. Pracovala jsem jako art direktorka v jednom časopisu,“ prozrazuje.

Profesí za svůj krátký život vystřídala několik. Dělala instruktorku snowboardingu, novinářku, pomáhala v kavárně. Teď se věnuje výhradně herectví a psaní. „Jsou to jediné dvě činnosti, u kterých jsem schopná vydržet dlouhodobě, protože díky nim můžu zažívat různé věci. A já jsem typ který strašně rád poznává něco nového,“ vysvětluje autorka románu Sundat se jak fénix.

Před Kryštofem měla delší vztah s Irem. „Když jsme řešili, kde spolu budeme žít, rozhodli jsme se nakonec pro jeho zemi. Tam jsem se přihlásila na hereckou školu a potom i hrála ve filmech,“ říká Babišová, která je už pět let zpátky v Česku.

Martina Babišová

„Nevím, jak je to na českých školách, vím o nich jenom z doslechu, ale já tam studovala filmové herectví, které se tady neučí. Skvělé bylo, že nás vyučující velmi povzbuzovali, abychom si věřili. Tady jsem slyšela o opačných praktikách. Oni se nám naopak snažili sebevědomí zvýšit. Chtěli po nás, abychom se soustředili na své přednosti a navzájem mezi sebou tolik nesoutěžili,“ poodhaluje, co se skrývalo za dvouletým studium herectví v Irsku.

Pobývala také ve Francii, v Palestině a dalších zemích, kde zároveň pracovala. „Vždycky mě bavilo poznávat nové lidi a prostředí. Mojí slabší stránkou bylo, že jsem u ničeho dlouho nevydržela a nedotahovala věci do konce. To se ale s věkem změnilo,“ přiznává herečka.

V romantické komedii Holka od vedle Filipa Oberfalcera hraje dívku, která zjistí, že je podváděna svým přítelem a snaží se do budoucna myslet víc na sebe než vyhovět představám svých blízkých. Jejího nového přítele si zahrál Kryštof Bartoš.

Před kamerou spolu měli i milostnou scénu. Tu si „secvičili“ sami. „Ještě jsem film sestříhaný neviděla, tak jsem na to zvědavá,“ pronesla Babišová v pražském Bio Oko krátce před premiérou. Při poznámce, že jí jsou na plátně vidět obnažená ňadra, zůstala nad věcí: „Vždyť to jsou jenom prsa.“

Kryštof Bartoš

Doprovod jí dělal Kryštof Bartoš, který změnil účes. Díky kratším vlasům vypadá výrazně mladší. „V únoru začnu točit novou krimi sérii Odznak Vysočina. Budu hrát šéfa kriminálky a tenhle účes by byl možná příliš mladistvý, tak ho budu muset asi shodit,“ řekl.

V Holce od vedle hraje bývalého bouřliváka Tomáše. Kryštof jím byl dříve taky a zároveň romantik. „Řekl bych, že na chlapa docela dost. Za mlada jsem hodně psal dívkám básně, jsem poetická duše. Vykrádal jsem přitom různé české básníky, byl jsem jejich epigonem. Největší trapas nastal, když pak dotyčná zjistila, že ty verše nejsou z mé hlavy, ale že jsem si je vypůjčil od Václava Hraběte,“ přiznal.

I Kryštof má zkušenost s pobytem v zahraničí. Díky své předchozí partnerce žil nějakou dobu v Německu, kde se živil fyzickou prací. Teď i vzhledem k rozšíření rodiny hodlají s Martinou natrvalo zapustit kořeny doma.

„Vždycky jsem si myslela, že to někde jinde bude lepší, ale díky cestování jsem zjistila, že nejlepší je to tady a vůbec už mě neláká žít v zahraničí. Všechno má své plusy a mínusy. Na výchovu dětí je Česko úplně super,“ říká Babišová.

Kryštof se vyjádřil i na téma svatby. „Už jsem byl na několika svatbách jako host a mám pocit, že tyto události často doprovázejí zbytečně vysoká očekávání, která mohou celý zážitek pokazit. Tak to bych nechtěl. Žádný dokonalý scénář, podle kterého by se svatba měla řídit, ale podle mě neexistuje. Pro mě by to mělo být jednoduše setkání dvou lidí, kteří se rozhodli být spolu navždy, a blízkých, kteří s nimi chtějí sdílet jejich štěstí. Nic víc, nic míň,“ říká.

„Kdybych si měl teď představit, jak by moje svatba mohla vypadat, bylo by to na Pálavě, dvacet lidí, teplé počasí, babí léto… Zpívalo by se, atmosféra by byla uvolněná, a dole by byl vinný sklípek, takže nikdo by neměl žízeň. Prostě jednoduchá a radostná oslava toho, co je opravdu důležité,“ dodal.