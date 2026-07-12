Expecto patronum, oznámila narození třetího dítěte herečka Kristýna Leichtová

„Expecto patronum! Pardon, já mám teď šíleně moc důležitý věci na práci, primárně očichávání! Ale brzo se vrátím a budu vyprávět. Je tu s námi nový, neuvěřitelně voňavý človíček,“ napsala Leichtová k videu s miminkem na Instagramu. Úvodem odkázala na známé kouzlo z Harryho Pottera.
O tom, že herečka porodila, se přitom vědělo už několik dní. Radostnou novinku prozradila její kolegyně Kateřina Kaira Hrachovcová během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
„V září vystoupím v představení Pokračování příště, které teď bylo pozastaveno. Kolegyně Kristýnka Leichtová teď akorát porodila. Ale víc musíte na ni, já nemám žádné další informace,“ řekla Hrachovcová.
Leichtová si soukromí střežila už během těhotenství. To oficiálně oznámila až na konci letošního března, kdy už bylo patrné její těhotenské bříško. Ani krátce před porodem přitom výrazně nezpomalila. Ještě v osmém měsíci těhotenství vystoupala na Vrátenskou rozhlednu a později doprovodila partnera, režiséra Vojtěcha Štěpánka (42), na premiéru jeho inscenace Komedie omylů v rámci Letních shakespearovských slavností.
Herečka a režisér už společně vychovávají dcery Dorotu a Rozárku. Zda jim nyní přibyla sestřička, nebo bratříček, si Leichtová zatím nechává pro sebe.
Narození třetího dítěte přišlo po náročném období. Leichtová loni prodělala mimoděložní těhotenství a musela podstoupit akutní operaci. „Odstranilo se to těhotenství, vajíčko a i ten vejcovod, takže jsem bezvejcovodní teď. S tím se ale dá žít úplně v pohodě,“ svěřila se tehdy. O několik měsíců později znovu otěhotněla a nyní se raduje z dalšího potomka.