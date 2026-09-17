Playmate oslavila devatenáct a letěla fotit do Cannes. Splněný sen, říká

Kristýna Anna Škodová uspěla mezi finalistkami castingu Hledáme Playmate 2026, jehož velké finále se uskutečnilo 27. května v pražském Boccaccio Baru. Právě vítězství jí otevřelo cestu k focení pro pánský magazín na Francouzské Riviéře.
„Když jsem se do castingu přihlásila, vůbec jsem netušila, kam až mě tahle zkušenost zavede. Už samotné vítězství pro mě bylo neuvěřitelné a focení titulní strany Playboye pak splněným snem. Celou produkci jsem si moc užila a jsem nadšená, že teď můžu výsledek konečně představit,“ říká Kristýna Anna Škodová.
Devatenáctiletá studentka gymnázia se vedle studia věnuje modelingu a do budoucna by se chtěla zaměřit také na PR a marketing. Jejím snem je rovněž práce před kamerou a moderování.
Pro focení byla vybrána soukromá vila v Cannes, která se stala kulisou celého vizuálního příběhu. Fotografická série zachycuje podle tvůrců Kristýnu v různých polohách její osobnosti a propojuje její přirozenost a bezprostřednost se sebevědomím, elegancí a smyslností.
„Kristýna je před objektivem velmi přirozená a má výrazné charisma a sebevědomí. Pictorial jsme postavili jako příběh její proměny z mladé dívky v divu. Chtěla jsem přitom zachovat její přirozenost a ukázat různé polohy její osobnosti – od bezprostřednosti až po eleganci a smyslnost,“ říká fotografka Anna Koniaeva.
Výsledná vizuální podoba čerpá z atmosféry Francouzské Riviéry, filmového glamour a ikonické estetiky Playboye. „Kristýna mě zaujala už během castingu svou přirozeností, sebejistotou a tím, jak působí před objektivem. Chtěli jsme pro její první titulní stranu vytvořit něco výjimečného, proto jsem pro focení vybral právě tuto lokaci. Společně s Annou jsme pak celý koncept rozvinuli do příběhu, který Kristýnu představuje v nové, filmově glamour poloze,“ říká producent projektu, ředitel značky a obsahu českého Playboye Ján Bulka.
Součástí říjnového vydání je vedle pictorialu také profil playmate Kristýny Anny Škodové, ve kterém představuje své zájmy, ambice a plány do budoucna.
|
28. května 2026