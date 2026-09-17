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Playmate oslavila devatenáct a letěla fotit do Cannes. Splněný sen, říká

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V osmnácti letech zvítězila v letošním ročníku castingu Hledáme Playmate 2026 a krátce po svých devatenáctých narozeninách odletěla do Cannes. Tam Kristýna Anna Škodová nafotila svoji první titulní stranu a pictorial pro Playboy.
Kristýna Anna Škodová na obálce magazínu Playboy (říjen 2026)
Kristýna Anna Škodová v magazínu Playboy (říjen 2026)
Kristýna Anna Škodová při focení pro magazín Playboy
Kristýna Anna Škodová při focení pro magazín Playboy
23 fotografií

Kristýna Anna Škodová uspěla mezi finalistkami castingu Hledáme Playmate 2026, jehož velké finále se uskutečnilo 27. května v pražském Boccaccio Baru. Právě vítězství jí otevřelo cestu k focení pro pánský magazín na Francouzské Riviéře.

„Když jsem se do castingu přihlásila, vůbec jsem netušila, kam až mě tahle zkušenost zavede. Už samotné vítězství pro mě bylo neuvěřitelné a focení titulní strany Playboye pak splněným snem. Celou produkci jsem si moc užila a jsem nadšená, že teď můžu výsledek konečně představit,“ říká Kristýna Anna Škodová.

Kristýna Anna Škodová v magazínu Playboy (říjen 2026)

Devatenáctiletá studentka gymnázia se vedle studia věnuje modelingu a do budoucna by se chtěla zaměřit také na PR a marketing. Jejím snem je rovněž práce před kamerou a moderování.

Pro focení byla vybrána soukromá vila v Cannes, která se stala kulisou celého vizuálního příběhu. Fotografická série zachycuje podle tvůrců Kristýnu v různých polohách její osobnosti a propojuje její přirozenost a bezprostřednost se sebevědomím, elegancí a smyslností.

„Kristýna je před objektivem velmi přirozená a má výrazné charisma a sebevědomí. Pictorial jsme postavili jako příběh její proměny z mladé dívky v divu. Chtěla jsem přitom zachovat její přirozenost a ukázat různé polohy její osobnosti – od bezprostřednosti až po eleganci a smyslnost,“ říká fotografka Anna Koniaeva.

Kristýna Anna Škodová při focení pro magazín Playboy

Výsledná vizuální podoba čerpá z atmosféry Francouzské Riviéry, filmového glamour a ikonické estetiky Playboye. „Kristýna mě zaujala už během castingu svou přirozeností, sebejistotou a tím, jak působí před objektivem. Chtěli jsme pro její první titulní stranu vytvořit něco výjimečného, proto jsem pro focení vybral právě tuto lokaci. Společně s Annou jsme pak celý koncept rozvinuli do příběhu, který Kristýnu představuje v nové, filmově glamour poloze,“ říká producent projektu, ředitel značky a obsahu českého Playboye Ján Bulka.

Součástí říjnového vydání je vedle pictorialu také profil playmate Kristýny Anny Škodové, ve kterém představuje své zájmy, ambice a plány do budoucna.

28. května 2026
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