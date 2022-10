Moderátorka Kloubková a tanečník Kuneš se vzali na posvátném keltském místě

„Žádné zásnuby neproběhly a svatba se odehrála velmi nečekaně. Na Silvestra 2020 jsme byli s partou lidí a mojí nejlepší kamarádkou, která mimo jiné může oddávat,“ popsala Kristina Kloubková během rozhovoru v pořadu TALK!

Moderátorka Televizních novin a choreograf a tanečník Václav Kuneš se vzali na posvátném keltském místě.

„Kamarádka Blanka řekla, že se tam dělají svatby. A ať si to jdeme zkusit. Před námi šel jeden pár. Ten muž si nebyl jistý, jestli si ji chce vzít, nebo ne. Tak šli zase za nás a my jsme šli do popředí,“ popisuje Kloubková.

kristinakloubkova Odpo holčičí výlet a večer kultura s mým mužem krásny večer i vám přejeme @vaclav_kunes ❤️ #divadlonazabradli #myceni #zivot #laska #divadlo #leto #zijeme oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Blanka začala ten obřad a ten Vašek řekl ‚jo‘. Já jsem začala brečet, Blanka začala brečet a Vašek to vůbec nechápal. Tak já jsem řekla taky ‚jo‘. Takže jsme se takhle vzali,“ vzpomíná.

„Bylo to tedy jen neoficiální, ale nechali jsme si udělat prstýnky a je to pro nás takové důležité. Po tom obřadu vysvitla duha a bylo teplo, takže jsme si mohli opéct i buřty. Měli jsme tedy i takovou hostinu. Bylo to perfektní se vším všudy,“ dodala bývalá tanečnice.

Václav Kuneš byl kdysi Kristinin o rok starší spolužák ve škole. „Nebylo mezi námi tehdy ani kamarádství. Jen jsme o sobě věděli, protože jsme se potkávali ve škole. Pak se naše cesty rozešly úplně a neviděli jsme se dvaadvacet let. Věřím, že všechno je, jak má být. Proto jsme se potkali a jsme spolu. Jsem zamilovaná, a to jsem se bála, že už mě to mrazení v zádech a bušení srdce nikdy nepotká,“ řekla moderátorka v roce 2018 v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kristina Kloubková má z předchozího vztahu desetiletou dceru Jasmínku, její partner dceru Aine, která má japonskou maminku a žijí proto v Japonsku.