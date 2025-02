Davisová: Po natáčení postelových scén v Sexu ve městě jsem se schovávala

Herečka si nebyla jistá, zda je množství sexuálních scén v seriálu nutné, a měla obavy, že divákům – zejména ženám – může být sledování nepříjemné. „Myslela jsem, že jde o seriál pro ženy, ale spousta scén byla natočena spíš mužským pohledem,“ vysvětlila.

Také vzpomínala, jak se některé kolegyně s těmito scénami vyrovnávaly – Kim Cattrallová byla podle ní velmi sebejistá, zatímco Sarah Jessica Parkerová se před kamerou cítila nejméně komfortně.

„Necítila jsem se dostatečně chráněná,“ přiznala. „Na konci natáčení jsem se schovala v šatně. Schovala jsem se v ní a volala svému manažerovi ve dvě ráno do Los Angeles.“

Herečka uvedla, že v počátcích natáčení nikdo příliš neřešil, jak se herci při podobných scénách cítí. Jako příklad uvedla natáčení scény Cynthie Nixonové, která v seriálu hraje Mirandu, s Davidem Eigenbergem. Při natáčení jí měl až příliš sahat na prsa a Davisová si říkala, proč herec nedostal jasnější pokyny, jak se chovat.

„Mám taky pocit, že jsme o tom nikdy nemluvili ve skupině tak, aby to něčemu pomohlo. Třeba kdyby tam byli koordinátoři intimity a podobně. Teď by se o tom diskutovalo mnohem víc, ale tehdy to tak nebylo,“ dodala.

Davisová nyní vstupuje do nové éry s vlastním podcastem Are You a Charlotte?, ve kterém se vrací k epizodám Sexu ve městě a probírá nejen natáčení, ale i změny ve vnímání seriálu. „Témata, která seriál přinesl, jsou stále aktuální,“ říká a slibuje další pohledy do zákulisí.