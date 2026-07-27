Kristi a Trabo se vzali. Láska se dá najít v reality show, vzkazuje Hejdová

„Mr. & Mrs. Trabalík,“ napsali novomanželé ke svatebním fotkám, které pořídila známá slovenská fotografka Katarína Hoffmann Šlesarová.
Nevěsta Kristína Viglaská mela bílé korzetové šaty bez ramínek s velkou sukní a závojem. Ženich Michal Trabalík oblékl bílý oblek, ovšem bez košile.
Pod příspěvkem, která má přes 164 tisíc lajků, se objevila spousta gratulací. Nechybí přání od hvězdy reality show Ruža pre nevestu Adriana Vaca, zpěvačky Dary Rolins nebo missky Dominique Alagie.
„Tyhle fotky dávám do tisku, lepím do obálky a až se mě někdo na nadcházející tiskovce zeptá, zda se dá v reality show najít LÁSKA, jen rozbalím a ukážu! Jste si souzení a já jsem šťastná, že jsem mohla být součástí první kapitoly tak krásného příběhu, který budete (věřím) psát navěky... Užívejte manželé!“ napsala moderátorka Love Islandu Zorka Hejdová.
Dvojice se zasnoubila před necelým rokem na Tenerife. Loni na podzim snoubenci oznámili, že přišli o miminko. „Zpráva od doktorů nás zdrtila. I když jsme se snažili tvářit, že je všechno v pořádku, prožívali jsme jedno z nejtěžších období v našem životě. Nebylo a není snadné takovou věc zpracovat. Děkujeme našim nejbližším, kteří při nás celou dobu stáli,“ dodali tenkrát Kristi a Trabo, který se objevil také v reality show Survivor.