Kristen Stewartová a Dylan Meyerová si o Velikonoční neděli řekly ano na soukromé svatební párty v losangelské čtvrti Silverlake, ve společnosti přibližně šedesáti přátel a rodiny.

Na paparazzi fotografiích ze slavnostního dne je Kristen v černých martenskách a minisukni doplněné bílým tričkem, její partnerka Dylan zvolila průsvitnou bílou halenku, zlatou minisukni a culík ozdobený černou mašlí. Ženy pozvaly na svatbu i svou slavnou kamarádku, seriálovou herečku Ashley Bensonovou a jejího manžela Brandona Davise.

O tom, že jsou Stewartová a Meyerová zasnoubené, se začalo spekulovat už v létě 2021, kdy začaly nosit snubní prstýnky. V listopadu toho samého roku to pak americká herečka v jednom z rozhovorů potvrdila.

O sňatku hovořila Stewartová v minulosti už několikrát, vždy zdůrazňovala, že si nepřeje velkou a okázalou svatbu.

Hvězda, která se proslavila hlavně díky filmové upírské sérii Stmívání, v minulosti také prozradila, že s partnerkou plánují založit rodinu. „Zatím přesně nevím, jak bude naše rodina vypadat, ale vůbec nepřipadá v úvahu, že bychom neměly děti,“ řekla pro časopis Rolling Stone.

„Ideální čas na děti? Až přijde ta chvíle, kdy to tak budu cítit, chtít a vědět, že jsem připravena vychovávat dítě,“ uvedla s tím, že s režisérkou uvažovaly o tom, že navzájem odnosí embrya té druhé.

„Udělaly jsme takové ty opravdu otravné věci jako zmrazení vajíček a podobně. Takže pokud budeme chtít, můžeme,“ řekla Stewartová v roce 2024 o plánování rodiny v podcastu Not Skinny But Not Fat. Prohlásila také, že samotné těhotenství ani výchova dětí ji neděsí. Obává se ale porodu.

Kristen Stewartová po tříletém vztahu s hereckým kolegou Robertem Pattinsonem zjistila, že ji přitahují i ženy a oznámila, že je bisexuální. V minulosti chodila se zpěvačkou Soko, se svou asistentkou Alicií Cargileovou, či hudebnicí St. Vincent a modelkou Stellou Maxwellovou.