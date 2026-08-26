Jsme umělecky smýšlející podivínky, říká Kristen Stewartová o sobě a manželce

Šestatřicetiletá Kristen Stewartová v komediálním filmu hraje po boku americké herečky Alie Shawkatové. Jedná se o zatím jedinou hollywoodskou komedii s tématikou konopné komunity, která se točí takřka výhradně kolem ženských postav.
Kristen svou manželku povzbuzovala k tomu, aby se chopila režie, a zpětně říká, že tato zkušenost jejich vztah obohatila o další rozměr. „Tvořit něco společně – to je výjimečný způsob, jak se s někým poznávat,“ říká v rozhovoru pro magazínu People. „Už v dobách, kdy jsme se do sebe zamilovávaly, jsme spolu sdílely každý pracovní nápad, protože jsme obě takové umělecky smýšlející podivínky.“
Cesta k realizaci ovšem nebyla jednoduchá a film ve výsledku vznikal dlouhých čtrnáct let. „Narážely jsme na samé překážky a problémy. Získat financování na svůj první film je pro ženu téměř nemožné,“ uvedla osmatřicetiletá Meyerová.
Společně s producentkou Maggie McLeanovou proto ženy založily společnost Nevermind Pictures, jejímž cílem je mimo jiné podporovat začínající režisérky. „Snažíme se zasazovat o to, co nám na světě chybí, a dávat příležitost věcem, které dosud existovat nemohly,“ dodává Meyerová.
„Jsme prostě v takové fázi života, že nám nevadí otevřít pusu a ozvat se. Holt jsme staré,“ vtipkuje Stewartová. „Mám obrovskou radost, že žiju v době, kdy jsou ženy o trochu víc povzbuzovány k točení filmů, protože jim to zatraceně jde,“ dodala s tím, že je nadšená i z představy, že by podobných projektů v budoucnu přibývalo.
Spolupráce ostatně partnerkám fungovala až překvapivě hladce, protože díky předchozím společným projektům nebylo potřeba teprve hledat společnou řeč. „Myslím, že díky tomu jsme měly jakousi zkratku, která nám pomáhala v náročnějších chvílích,“ dodává Meyerová.
Stewartová a Meyerová se vzaly 20. dubna 2025, tedy krátce poté, co natáčení filmu úspěšně skončilo – a zároveň v době, kdy už Stewartová dokončovala vlastní režisérský debut Chronologie vody. Komedie The Wrong Girls měla v amerických kinech premiéru 14. srpna 2026.