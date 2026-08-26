Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jsme umělecky smýšlející podivínky, říká Kristen Stewartová o sobě a manželce

Autor:
  11:21
Kristen Stewartová a Dylan Meyerová v Los Angeles (8. ledna 2026)

Kristen Stewartová a Dylan Meyerová v Los Angeles (8. ledna 2026) | foto: Reuters

Kristen Stewartová a Dylan Meyerová. Už ve dvanácti letech ztvárnila dceru...
Kristen Stewartová a Dylan Meyerová v Los Angeles (8. ledna 2026)
Kristen Stewartová v Los Angeles (8. ledna 2026)
Dylan Meyerová a Kristen Stewartová v Los Angeles (8. ledna 2026)
30 fotografií
Herečka Kristen Stewartová s manželkou Dylan Meyerovou kromě soukromého života sdílí i tvůrčí ambice. Společně natočily komedii The Wrong Girls, která je pro Meyerovou celovečerním režijním debutem.

Šestatřicetiletá Kristen Stewartová v komediálním filmu hraje po boku americké herečky Alie Shawkatové. Jedná se o zatím jedinou hollywoodskou komedii s tématikou konopné komunity, která se točí takřka výhradně kolem ženských postav.

Kristen svou manželku povzbuzovala k tomu, aby se chopila režie, a zpětně říká, že tato zkušenost jejich vztah obohatila o další rozměr. „Tvořit něco společně – to je výjimečný způsob, jak se s někým poznávat,“ říká v rozhovoru pro magazínu People. „Už v dobách, kdy jsme se do sebe zamilovávaly, jsme spolu sdílely každý pracovní nápad, protože jsme obě takové umělecky smýšlející podivínky.“

Kristen Stewartová a Dylan Meyerová v Los Angeles (8. ledna 2026)

Cesta k realizaci ovšem nebyla jednoduchá a film ve výsledku vznikal dlouhých čtrnáct let. „Narážely jsme na samé překážky a problémy. Získat financování na svůj první film je pro ženu téměř nemožné,“ uvedla osmatřicetiletá Meyerová.

Společně s producentkou Maggie McLeanovou proto ženy založily společnost Nevermind Pictures, jejímž cílem je mimo jiné podporovat začínající režisérky. „Snažíme se zasazovat o to, co nám na světě chybí, a dávat příležitost věcem, které dosud existovat nemohly,“ dodává Meyerová.

Kristen Stewartová a Dylan Meyerová (Los Angeles, únor 2024)

„Jsme prostě v takové fázi života, že nám nevadí otevřít pusu a ozvat se. Holt jsme staré,“ vtipkuje Stewartová. „Mám obrovskou radost, že žiju v době, kdy jsou ženy o trochu víc povzbuzovány k točení filmů, protože jim to zatraceně jde,“ dodala s tím, že je nadšená i z představy, že by podobných projektů v budoucnu přibývalo.

Spolupráce ostatně partnerkám fungovala až překvapivě hladce, protože díky předchozím společným projektům nebylo potřeba teprve hledat společnou řeč. „Myslím, že díky tomu jsme měly jakousi zkratku, která nám pomáhala v náročnějších chvílích,“ dodává Meyerová.

Stewartová a Meyerová se vzaly 20. dubna 2025, tedy krátce poté, co natáčení filmu úspěšně skončilo – a zároveň v době, kdy už Stewartová dokončovala vlastní režisérský debut Chronologie vody. Komedie The Wrong Girls měla v amerických kinech premiéru 14. srpna 2026.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Lucie Borhyová ukázala postavu v plavkách, užívala si dovolenou na Korfu

Moderátorka odpočívá na pláži v bikinách. (srpen 2026)

Lucie Borhyová si užívala několik letních dnů na řeckém ostrově Korfu. Moderátorka Televizních novin zveřejnila na sociálních sítích fotografie od moře, na kterých pózuje i v plavkách. Své sledující...

„Co ten batoh na břiše? To je panděro!“ Hanka Kynychová se obula do hejtrů

Hanka Kynychová při cvičení. Záběry z tohoto videa na Instagramu pobouřily...

Cvičitelka Hanka Kynychová čelila na sociálních sítích kritice svého břicha. Někteří lidé si neodpustili velmi ostré a posměšné komentáře na adresu její postavy. Osmapadesátiletá trenérka se rozhodla...

Jako řecká bohyně. Charlotte Gott ukázala další letní fotky

Charlotte Gott (2026)

Svých více než 190 tisíc sledujících na sociálních sítích pravidelně zásobuje fotkami ze svých cest. Nyní Charlotte Gott zveřejnila snímky z Řecka. Nechybí olivovníky, oleandry a moře.

Pavel Trávníček s manželkou zdraví v plavkách od bazénu. Herec výrazně zhubl

Manželé Pavel Trávníček a Monika Trávníčková pozdravili své sledující na...

Pavel Trávníček si užívá léto a po náročném začátku roku se ukázal v plavkách u bazénu. Pětasedmdesátiletý herec je na fotografii viditelně štíhlejší. O svém úbytku váhy už dříve sám informoval a...

Mužem roku 2026 je třicetiletý realitní a finanční manažer Jakub Bolek z Náchoda

Finalista soutěže Muž roku 2026 Jakub Bolek

Letošní ročník soutěže Muž roku zná svého vítěze. O titul se v pátek 21. srpna v Náchodě utkalo deset finalistů z celé České republiky. Slavnostní finále 27. ročníku se uskutečnilo v Městském divadle...

Jsme umělecky smýšlející podivínky, říká Kristen Stewartová o sobě a manželce

Kristen Stewartová a Dylan Meyerová v Los Angeles (8. ledna 2026)

Herečka Kristen Stewartová s manželkou Dylan Meyerovou kromě soukromého života sdílí i tvůrčí ambice. Společně natočily komedii The Wrong Girls, která je pro Meyerovou celovečerním režijním debutem.

26. srpna 2026  11:21

Hvězda Harryho Pottera se vdala. Svatbu konzultovala s astroložkou

Evanna Lynchová

Herečka Evanna Lynchová (35) se vdala. Představitelka Lenky Láskorádové z Harryho Pottera si v Londýně vzala francouzského zahradníka Denise Skinnera. Datum svatby konzultovala s astroložkou.

26. srpna 2026  10:14

Můj třetí porod byl vědomý, živočišný a svobodný, říká Kristýna Leichtová

Herečka Kristýna Leichtová je trojnásobnou maminkou. (červenec 2026)

Herečka Kristýna Leichtová (40) před dvěma měsíci porodila své třetí dítě. Nyní popsala porod, který se neodehrál klasicky v nemocnici za účasti lékaře, ale jen s porodní asistentkou a jejím...

26. srpna 2026  9:25

Z krásné Lucie Štěpánkové udělali zanedbanou trosku. A jí to nevadí

Lucie Štěpánková (11. srpna 2026)

Nějakou dobu Lucii Štěpánkové trvalo, než se naučila vyslovovat jméno své filmové matky Gerty Schnirch. Jako by už tato drobnost předznamenávala, že to spolu nebudou mít jednoduché. Ale příběh, který...

26. srpna 2026

Dokážu si představit, že jednou budu mít úplně jiné zaměstnání, říká Jakub Prachař

Premium
Jakub Prachař (Praha, 22. června 2020)

Herectví má v rodině, sám ale tvrdí, že doma se o něm téměř nebavili a jeho dědečka Ilju Prachaře mnohem víc než role zajímalo, jestli bude mít sladký angrešt. Jakub Prachař v rozhovoru pro iDNES.cz...

26. srpna 2026

Všude musím mít občanku, říká představitel spartakiádního vraha Kocek

Maxmilián Kocek v Show Jana Krause (srpen 2026)

Herec Maxmilián Kocek (21) se proslavil rolí spartakiádního vraha Jiřího Straky, kterému v době vražd bylo pouhých šestnáct let. Role teenagerů a dokonce dětí dostává Kocek vzhledem ke své vizáži...

25. srpna 2026

Kelly Osbourne se hejtrům ukázala v plavkách. Cítím se znovuzrozená, napsala

Kelly Osbourne (srpen 2026)

Kelly Osbourne (41) se už od dětství musí potýkat s drsnou kritikou svého vzhledu. Dřív ji kritizovali pro příliš oblou postavu, teď je zase příliš hubená. Dcera Ozzyho Osbournea si přitom v krátké...

25. srpna 2026

Kim Cattrallová je čerstvá sedmdesátnice. Proslavil ji hlavně Sex ve městě

Kim Cattrallová (1. října 2025)

Herečku Kim Cattrallovou, která 21. srpna oslavila sedmdesátiny, proslavila zejména jedna role. Její Samantha Jonesová v seriálu i ve filmech Sex ve městě jí vynesla několik nominací na cenu Emmy i...

25. srpna 2026  11:12

Krainová o večírcích s Rolins: Kdybychom měly chytré prsteny, explodovaly by

Dara a Simona byly královnami večírků. Bavily se, užívaly si. Vše co prožívaly,...

Modelka Simona Krainová (53) zavzpomínala na svém Instagramu na dobu, kdy byly se zpěvačkou Darou Rolins (53) hvězdami večírků. Šly z jednoho do druhého a nedbaly na zdravý životní styl jako současné...

25. srpna 2026

Novým Zlatoslavem Lockhartem nakonec nebude Zvíře z X-Menů, ale Jon Sníh

Daniel Radcliffe, Kenneth Branagh a Rupert Grint ve filmu Harry Potter a...

Tvůrci připravovaného seriálu Harry Potter před dvěma týdny oznámili, že seriálovým profesorem obrany proti černé magii Zlatoslavem Lockhartem bude Nicholas Hoult. Ten se proslavil coby dětská hvězda...

25. srpna 2026  9:06

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Je válka, ruší se vysílání, řekli nám. Saskia Burešová vzpomíná na srpen 1968

Srpen 68? Zrušené natáčení. Je válka, řekli. Orosila jsem se hrůzou, vzpomíná...

Se Saskií Burešovou (80) jsme se setkali na vyhlášení Muže roku 2026. Slavná moderátorka a dlouholetá tvář televizního Kalendária zavzpomínala pro iDNES.cz na srpen 1968, na dobu po pádu železné...

25. srpna 2026

Veronika Žilková o exmanželech i Soukupovi: My jsme se uměli domluvit

Agáta Hanychová a Veronika Žilková

„Jsou lidé, kteří bojují o střídavou péči, jako třeba Prachař a Soukup. A pak ti, co o ni nestojí. Já ji schvaluji, sama jsem o ni v případě Kordulky požádala, protože si myslím, že místo otce v...

25. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.