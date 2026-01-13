Královna Camilla přiznala, že byla obětí sexuálního napadení

  9:25
Britská královna Camilla, manželka současného krále Karla III., poprvé veřejně promluvila o tom, že se v mládí stala obětí sexuálního napadení ve vlaku a musela se bránit. O své zkušenosti hovořila v ranním vysílání pořadu Today na BBC Radio 4.
Na královninu nepříjemnou zkušenost padla řeč v debatě věnované násilí na ženách a misogynii, které se v daný den účastnila bývalá britská premiérka, baronka Theresa Mayová. Přítomen byl také sportovní komentátor BBC John Hunt a jeho nejstarší dcera Amy.

Hunt předloni prožil tragédii, kdy byly jeho manželka a dcery Louise a Hannah brutálně zavražděny zhrzeným ex-partnerem pětadvacetileté Louise.

Právě odvaha přeživších nakonec podle Camilly přispěla k tomu, že se i ona rozhodla promluvit. „Vzpomněla jsem si na něco, co se dlouho schovávalo někde vzadu v mojí hlavě. Jako dospívající děvče jsem se stala obětí útoku při cestě vlakem… Pamatuju si, že jsem tehdy byla tak naštvaná,“ řekla královna ve vysílání.

V této situaci se tehdy ocitla sama, přičemž útočníka neznala. „Četla jsem si knížku a ten kluk, ten muž mě napadl a já jsem se bránila,“ uvedla.

Živě si prý pamatuje zejména pocity, které v ní událost poté zanechala. „Vybavuji si, jak jsem vystoupila z vlaku a máma se na mě podívala a řekla: Proč máš vlasy jako naježené? a Proč ti chybí knoflík u kabátu… Já si pamatuji ten vztek – byla jsem hrozně rozzuřená, a někde to ve mně i po těch letech zůstalo,“ řekla.

Královna, která se tématu domácího a sexuálního násilí věnuje dlouhodobě, ve vysílání následně vyzdvihla statečnost rodiny Huntových. „Chtěla bych jen říct, že ať už jsou vaši blízcí kdekoli, byli by na vás oba jistě moc hrdí,“ řekla. „Určitě s úsměvem přihlížejí, jak úžasného otce, manžela či sestru ve vás mají.“

„Děkuji, že jste to sdílela, Vaše Veličenstvo,“ reagovala na její slova Amy Huntová. „Není snadné mluvit o takových věcech, protože každá žena má co vyprávět.“

O královnině nepříjemném zážitku z mládí se už dříve psalo v knize Power and the Palace od novináře Valentina Lowa. Ten doplnil, že královna následně incident nahlásila policii a muž byl údajně i zadržen. Královská rodina nicméně zdůraznila, že Camilla si původně nepřála, aby se její případ stal veřejným tématem a aby se rozebíral do detailů.

17. července 2024
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

