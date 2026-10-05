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Kníže Jiří Lobkowicz se v 70 letech potřetí oženil, ukázal manželku Kateřinu

Autor:
  14:26
Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie...

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie novomanželů Lobkowiczových, Jiřího Jana a Kateřiny. (3. října 2026) | foto: Facebook @zamekmelnikcastlemelnik

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie...
Jiří Lobkowicz
Jiří Lobkowicz
Jiří Jan Lobkowicz s těhotnou manželkou Zdenou Belas
12 fotografií
Kníže Jiří Jan Lobkowicz se necelého půl roku po svých sedmdesátých narozeninách potřetí oženil. Majitel mělnického zámku poprvé představil veřejnosti svou novomanželku Kateřinu na sociálních sítích a přivítal ji do rodiny. O její identitě toho však zatím mnoho neprozradil.

„S radostí a láskou představuji Kateřinu, ženu, se kterou sdílím svůj život a která se stala mou manželkou. Vítám ji v knížecí rodině Lobkowiczů. Nejen jako nositelku našeho jména, ale především jako člověka, se kterým chci sdílet budoucnost, radosti i odpovědnost, které k našemu rodinnému příběhu patří. Vítej v rodině, Kateřino,“ napsal kníže Lobkowicz na Facebooku k fotkám se svou třetí manželkou.

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Svatba se uskutečnila na mělnickém zámku, který je s rodem Lobkowiczů po generace spojený. O samotném obřadu ani o nové paní Lobkowiczové zatím nejsou známé bližší podrobnosti.

Jiří Jan Lobkowicz se narodil 23. dubna 1956 v Curychu. Pochází z mělnicko-hořínské větve šlechtického rodu Lobkowiczů, která vznikla z linie druhorozeného syna. Je vlastníkem mělnického panství a zámku Mělník, o který se dlouhodobě stará. Součástí jeho působení je také místní vinařství, které řídí.

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie novomanželů Lobkowiczových, Jiřího Jana a Kateřiny. (3. října 2026)
Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie novomanželů Lobkowiczových, Jiřího Jana a Kateřiny. (3. října 2026)
Jiří Jan Lobkowicz s těhotnou manželkou Zdenou Belas
Jiří Jan Lobkowicz a Bettina Lobkowicz (20. října 1993)
12 fotografií

Nynější manželství je pro něj již třetím. Poprvé se oženil v roce 1988 se Švýcarkou Bettinou Egli. Manželství trvalo do roku 2011 a zůstalo bezdětné. O rok později si vzal operní pěvkyni Zdenku Belas. Společně mají dva syny, Roberta Christiana a Jakoba Alexandra. Jejich manželství skončilo rozvodem v roce 2021.

V minulosti byl Lobkowicz bulvárem spojován také s herečkou Kateřinou Brožovou. Jejich údajný vztah se ovšem v médiích objevoval především ve formě spekulací a oba podle dřívějších zpráv jakýkoli románek odmítali.

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