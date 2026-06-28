Klára Pollertová-Trojanová se znovu vdala. Změnila si i příjmení

„Nově paní Havelková, jinak vše při starém,“ napsala nevěsta k fotkám ze svatby na Instagramu, kde poděkovala mimo jiné své prababičce, svědkyni Kláře Melíškové a podporovatelce Lence Krobotové.
Klára Pollertová-Trojanová byla už jednou vdaná. S kolegou Ivanem Trojanem mají čtyři syny: Františka, Josefa, Antonína a Václava. V roce 2022 oznámili, že se po třiceti letech manželství rozcházejí.
Herečka přiznala, že to byl těžký rozchod, protože je sama rodinný typ a nikdy nečekala, že ji něco takového potká. Prozradila také, že ji mrzelo, jak byla léta vnímána jen jako manželka Ivana Trojana. „Byla jsem upozaďovaná, že já jsem ta žena, která se stará o ty děti a dělá servis té rodině, protože Ivan pracuje a dělá tu kariéru a má toho moc,“ popsala Trojanová.
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Klára Pollertová-Trojanová promluvila o novém partnerovi
Po rozchodu s otcem svých dětí navázala nový vztah. S architektem Michalem Havelkou vztah potvrdili na jaře 2024. Herečka si s novým partnerem začala rozšiřovat i umělecké obzory, jak prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz. „Snaží se mě zkoušet z různých slohů a vysvětlovat, kde kdo jakou budovu postavil. Ale já to pokaždé úspěšně vypustím z hlavy. Takže pořád objevuji. Znova a znova ty samé věci, protože si nic nepamatuji,“ řekla v září 2024.
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13. dubna 2025