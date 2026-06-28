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Klára Pollertová-Trojanová se znovu vdala. Změnila si i příjmení

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  18:50
Klára Pollertová-Trojanová s novým přítelem na křtu kuchařky Romana Vaňka...

Klára Pollertová-Trojanová s novým přítelem na křtu kuchařky Romana Vaňka (březen 2024) | foto: Profimedia.cz

Klára Pollertová-Trojanová na otevření Chocolate Art Museum
Klára Pollertová-Trojanová a Michal Havelka (Praha, 11. března 2024)
Klára Pollertová-Trojanová s přítelem
Klára Pollertová-Trojanová s přítelem
28 fotografií
Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.

„Nově paní Havelková, jinak vše při starém,“ napsala nevěsta k fotkám ze svatby na Instagramu, kde poděkovala mimo jiné své prababičce, svědkyni Kláře Melíškové a podporovatelce Lence Krobotové.

k.trojanova

Nově paní Havelková, jinak vše při starém.
Děkuji za šaty @eiri_prague, za šperky @daloo.atelier, @klarasipkovajewellery, @pavlina.zak a mojí prababičce❤️, mé svědkyni @klara_meliskova a podporovatelce @lenka_krobotova

28. června 2026 v 18:34, příspěvek archivován: 28. června 2026 v 18:55
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Klára Pollertová-Trojanová byla už jednou vdaná. S kolegou Ivanem Trojanem mají čtyři syny: Františka, Josefa, Antonína a Václava. V roce 2022 oznámili, že se po třiceti letech manželství rozcházejí.

Herečka přiznala, že to byl těžký rozchod, protože je sama rodinný typ a nikdy nečekala, že ji něco takového potká. Prozradila také, že ji mrzelo, jak byla léta vnímána jen jako manželka Ivana Trojana. „Byla jsem upozaďovaná, že já jsem ta žena, která se stará o ty děti a dělá servis té rodině, protože Ivan pracuje a dělá tu kariéru a má toho moc,“ popsala Trojanová.

Klára Pollertová-Trojanová promluvila o novém partnerovi

Po rozchodu s otcem svých dětí navázala nový vztah. S architektem Michalem Havelkou vztah potvrdili na jaře 2024. Herečka si s novým partnerem začala rozšiřovat i umělecké obzory, jak prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz. „Snaží se mě zkoušet z různých slohů a vysvětlovat, kde kdo jakou budovu postavil. Ale já to pokaždé úspěšně vypustím z hlavy. Takže pořád objevuji. Znova a znova ty samé věci, protože si nic nepamatuji,“ řekla v září 2024.

13. dubna 2025
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