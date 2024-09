Klára Pollertová-Trojanová promluvila o novém partnerovi

Vědělo se o ní, že trpí těžkými depresemi, jinak skoro nic – mimo to, že vytváří dokonalé zázemí svému úspěšnému manželovi Ivanu Trojanovi a jejich čtyřem dětem. Herec kdysi prohlásil, že navzdory nemoci, kterou Klára trpí a jež měla vliv i na atmosféru doma, ji nikdy neopustí. Jenomže člověk míní, život mění. Manželé jsou už delší dobu od sebe a herečka se postupně vrací k práci, kterou dlouho „zanedbávala“.

„Odešla jsem z divadla, když jsem čekala třetí dítě s tím, že si dám dvouletou luxusní mateřskou. A nakonec jsem zůstala doma dvanáct let. Ale bylo to krásné, dokonce jsem si myslela, že už se k herectví nikdy nevrátím, protože mi vůbec nechybělo,“ říká upřímně Klára Pollertová-Trojanová.

Klára Pollertová-Trojanová na otevření Chocolate Art Museum

S dětmi ji to bavilo a navíc měla zkušenost, jaké to je, když chce stíhat obojí. „Když byli první dva kluci malí, hodně jsem hrála ve Švandově divadle, takže jsem věděla, jak to vypadá, když se kombinuje práce s mateřstvím. Proto jsem zůstala raději doma a užívala si dětí,“ nelituje ani po letech svého rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že nejstarší syn František, který je novinářem, se nedávno oženil, může Klára záhy očekávat vnoučata. „Asi mají ještě chvilku čas, nemluvím jim do toho. Ale já bych samozřejmě byla ráda, kdyby je měli hned,“ směje se herečka. „Těším se na vnoučata a plánuji si, že budu hlídací babičkou. Ale kdoví, třeba až to skutečně přijde, tak mě to nebude bavit. I to se může stát. Ale teď jsem odhodlaná hlídat je a rozmazlovat.“

Kromě dvou divadelních představení, které hraje ve Werichově vile (Na každý chvilce záleží a Reynek-Renaud: Snění z Petrkova) se Klára Pollertová-Trojanová začíná prosazovat i jako zpěvačka. Může za to setkání s Bárou Basikovou, která ji přesvědčila, aby zpívala veřejně. „Já se osmělovala, osmělovala, až jsem si řekla, že do toho půjdu. Vždycky se mi líbilo, když zpěváky doprovázel symfonický orchestr, tak jsem oslovila Zemlinského kvarteto, pak Báru, protože zpívat s ní na jednom jevišti je pro mě nejen čest ale úplná nirvána, a jednoho mladého zpěváka, Martina Růžu. Toho, když jsem slyšela, tak jsem skoro omdlela a říkala si, ano, tohle já chci. Nějak jsem to celé zorganizovala a od ledna bychom měli začít společně vystupovat,“ prozradila.

Ivan Trojan a jeho manželka Klára Pollertová-Trojanová (22. února 2014)

V pořadu s názvem (Ne)obyčejné radosti bude zpívat francouzské šansony. Spolupráce s doprovodným tělesem, na které si troufne většinou až zkušenější zpěvák, se nebojí. „Dělala jsem pár koncertů s malou amatérskou kapelou a pak jsem si řekla: Co dál? Asi jsem drzá. Ale kvartet není symfoňák, to je ještě takové komorní. Symfonický orchestr teprve přijde,“ usmívá se herečka a už i zpěvačka.

Francouzsky umí díky svému otci vědci, který k francouzštině přivedl všechny své děti. „Tatínek pracoval léta ve Francii v Bordeaux a tam jsme se naučili základy. Pak mě tam vyslal na jedny prázdniny a já si tu řeč osvojila. Čas od času si ji akorát oživím s nějakým lektorem. Ale jsem hodně líný žák, nestudující. Nicméně francouzsky mluvím,“ vysvětluje herečka.

Ohlas na svoje zpívání měla hned od začátku. „Poprvé jsem veřejně zpívala ve smiřické kapli v recitálu Báry Basikové, kde jsem vystoupila jako host se dvěma písničkami. A když jsem odcházela, chodili za mnou lidi a říkali: Paní Trojanová zpívejte, to je tak krásné...Já vždycky říkám, že žádná zpěvačka nejsem, ale umím převyprávět příběh,“ prozradila.

Klára Trojanová s novým přítelem na křtu kuchařky Romana Vaňka (březen 2024)

Nebránila by se ani práci před kamerou – nakonec, film Vrať se do hrobu!, kde po boku Milana Šteindlera ztvárnila jednu z hlavních postav, je dnes kultovní záležitost – ale zatím jí štěstí nepřálo. „Byla jsem na castingu, ale nevzali mě. Asi jsem ho neudělala dobře, nejsem v tom zběhlá. Vypadla jsem na dlouho z branže, takže vrátit se je hodně těžké. A hereček, které by rády točily, je tady opravdu hodně. Ale říkám si, co přijde, to bude. Nemám tu správnou hereckou povahu, abych to nějak tlačila, psala nebo volala někomu a říkala si o roli,“ tvrdí.

Po rozchodu s otcem svých dětí navázala nový vztah, tentokrát s architektem. Ten jí začíná rozšiřovat umělecké obzory. „Snaží se mě zkoušet z různých slohů a vysvětlovat, kde kdo jakou budovu postavil. Ale já to pokaždé úspěšně vypustím z hlavy. Takže pořád objevuji. Znova a znova ty samé věci, protože si nic nepamatuji,“ směje se Klára.

I když jí lékaři tvrdili, že až do konce života bude muset brát na svoji depresi léky, dnes je bez medikamentů. Důvod, proč k jejímu uzdravení došlo, není jeden. „Je to souhra všech možných okolností,“ říká herečka. „Předtím jsem si prošla mnoha terapiemi a jednoho dne, asi i díky zpívání, které dokáže nějakým způsobem něco uvnitř těla otevřít, mi konečně do hlavy doteklo, že žádné deprese nemám a nemusím už prášky brát. Tak jsem s nimi skončila. Ale trvalo to opravdu dlouho a je za tím hodně terapií a práce na sobě.“