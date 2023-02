Jon Snow v roli otce. Hvězdy Hry o trůny přivítají na světě druhého potomka

„Syn bude naprosto v šoku, až se dozví, že bude mít bratra nebo sestru. I já jsem vyděšený. Víte co, u prvního dítěte se devět měsíců procházíte po obláčcích a tančíte mezi sedmikráskami, respektive většina mužů to tak má. Ale tentokrát přišlo uvědomění si reality mnohem rychleji,“ svěřil se Kit Harington v pořadu The Tonight Show moderátorovi Jimmymu Fallonovi.

Herec a jeho manželka Rose Leslie, se seznámili při natáčení seriálu Hra o trůny, kde si zahráli milence Jona Snowa a Ygritte. Zamilovali se do sebe i ve skutečnosti, v červnu 2018 se vzali, v únoru 2021 se jim narodil syn.

„Snažíme se našeho kluka na příchod sourozence připravit, ale nemyslím si, že tomu ještě tak úplně rozumí. Ukazujeme s Rose na její břicho a říkáme, že je tam maminčino miminko. A on pak ukazuje na svoje bříško a říká, že tam je zas jeho miminko, takže je to celkem vtipné. Ale co, brzy bude mít možnost to moc dobře pochopit,“ směje se herec.

Rose Leslie a Kit Harington v seriálu Hra o trůny (2013)

Kit Harington v roce 2019 po skončení natáčení seriálu Hra o trůny přiznal, že má problémy se závislostí na alkoholu. Krátce poté odjel tehdy do zařízení Privé-Swiss v Connecticutu, aby se zotavil. Měsíční pobyt tu vyjde na necelé tři miliony korun. Herec po pobytu v léčebně úspěšně abstinuje.

Podle jeho ženy bude bojovat se závislostí na alkoholu už navždy, budoucnost je však z velké části jen na něm samotném. „Žádná chůva mu nezabrání v tom, aby dělal to, pro co se sám rozhodne. Nebudu na sebe vyvíjet takový tlak. Odpovědnost za jeho chování je jen na něm. Není na mně, ani na nikom jiném, abychom ho před tím chránili,“ vyjádřila se herečka.

Rose Leslie pochází z pěti dětí a vyrůstala na hradě Lickleyhead poblíž Aberdeenu. S hraním začala na střední škole. Kromě divadla se objevila také v seriálu Panství Downton, kde hrála služebnou Gwen, která se později stala sekretářkou. V roce 2011 dostala roli v seriálu Hra o trůny.

Harington chtěl být původně kameramanem, vojenským zpravodajem a novinářem. Nakonec vystudoval herectví. Proslavila ho hlavně role Jona Sněha, hrál také ve filmech Testament mládí nebo Pompeje.

VIDEO: Kit Harington v The Tonight Show s Jimmym Fallonem: