Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Autor:
  9:40
Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi u nohou.
Kim Petras (říjen 2025)

Kim Petras (říjen 2025) | foto: X/kimpetras

Kim Petras a Sam Smith na předávání cen Grammy
Kim Petras na obalu svého alba Problématique (2023)
Kim Petras (říjen 2025)
Kim Petras, Sam Smith, Violet Chachki a Gottmik
24 fotografií

Kim Petras na fotce pózuje s pootevřenými ústy a rozpuštěnými vlasy. Dlouhovlasá blond zpěvačka zvolila na novou selfie výrazný make-up a ke snímku přidala vtipný popisek: „Můj kamarád říká: ‚Tvůj idol přichází, dělej jako by nic, chovej se přirozeně.‘ A já na to...“

Pod fotografií z jachty Caravelle přibyly hned stovky komentářů. Nadšení fanoušci píší pod příspěvek desítky pochval. „Sestro, vypadáš prostě skvěle,“ píše jeden z uživatelů. Další reagoval slovy: „Kim, já jsem gay, ale tohle se nedá, můžeš s tím už přestat?“ Jiný komentář zní: „Tvé tělo je naprosto top.“

Německá zpěvačka Kim Petras se kvůli kariéře přestěhovala do Los Angeles, kde podepsala smlouvu s producentem Dr. Lukem. V Německu se proslavila hlavně díky televizní show, ve které popisovala, jak už od svých třinácti let podstupovala změnu pohlaví.

Kim Petras (2025)

Narodila se totiž jako chlapec a operaci změny pohlaví podstoupila už v šestnácti letech, ačkoli je to zákonem povoleno až v osmnácti. Dostala výjimku a v minulosti byla označována jako nejmladší transsexuálka na světě.

Kim Petras (říjen 2025)
Kim Petras a Sam Smith na předávání cen Grammy
Kim Petras na obalu svého alba Problématique (2023)
Kim Petras (říjen 2025)
24 fotografií

Kim, která se celosvětově proslavila díky popovému hitu Unholy, který složila společně se zpěvákem Samem Smithem, se v posledních letech často objevuje s velmi odvážnými stylingy. V loňském roce krátce změnila svůj vzhled, když si vlasy obarvila na tmavě hnědou, ale brzy se zase vrátila ke své typické platinové blond.

Zpěvačka je původem z Kolína nad Rýnem. „Když jsem byla dítě, neměla jsem ve škole žádné přátele. Nikoho. Nenáviděla jsem chodit do školy – hodně mě tam šikanovali. Utíkala jsem často domů a dívala se na videoklipy zpěvačky Gwen Stefani. Díky nim utíkala z kruté reality do svého vlastního světa.“

Muskova transgender dcera šla poprvé módní přehlídku, do barů musí v převleku

Zpěvačka je dlouhodobě velkou fanynkou popové hudby a od dětství obdivuje Madonnu a Kylie Minogue. Jak sama říká, stát se popovou hvězdou pro ni představuje splnění životního snu.

Sam Smith, Kim Petras - Unholy (Live at The BRIT Awards 2023):

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi...

16. října 2025  9:40

Slavný komik se zamiloval do Prahy. Je to asi nejkrásnější hlavní město na světě, píše

Britský komik Ricky Gervais nadchl pražskou O2 arenu svým stand-upem Mortality, kde si nebral servítky před žádným tématem. Na sociálních sítích ocenil krásu Prahy a přidal se tak k řadě světových...

16. října 2025

Už rok a půl mám akné. Padají mi vlasy i řasy, přiznává Tereza Fajksová

Miss Earth 2012 Tereza Fajksová (36) se kromě modelingové kariéry věnuje hlavně výchově svých dvou dětí. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o mateřství a nepříjemnostech, které ji trápí. Zmínila...

16. října 2025

Bob Klepl se léčí s depresemi. Pobyt na soukromé klinice ho stál jako Maledivy

Kam vstoupí, tam zpravidla vnese dobrou náladu. Přitom jeho nitro svírá bolest. Obzvlášť v tomto ročním období propadá chmurným myšlenkám. Bob Klepl trpí depresemi, kvůli kterým byl hospitalizován.

16. října 2025

Jako Karlík v továrně na čokoládu. V nahé seznamce si tentokrát vybírá muž

Třicetiletý Honza z Moravy má rád víno, ženy a zpěv a netají se svou zálibou ve sledování pikantních videí pro dospělé. V Naked Attraction neskrýval své nadšení a pobavil moderátorku zajímavými...

15. října 2025

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

15. října 2025  13:52

Neblázni! radil Ondřej Brzobohatý Daniele ohledně její účasti ve Zrádcích 2

Druhá řada psychologické reality show Zrádci patří k nejsledovanějším hitům podzimní televizní sezóny. Jedním z taháků je moderátorka Daniela Brzobohatá, členka takzvané královské elity. Každý nový...

15. října 2025  12:16

Do své knížky jsem na rovinu napsal, že jsem kretén, hlásí populární lékař Šebek

Oblíbený lékař Tomáš Šebek (48) v pořadu 13. komnata popsal své dětství v toxickém, disharmonickém prostředí, z něhož si bohužel vzorce chování odnesl i do dospělosti. To ho dovedlo téměř až k...

15. října 2025  11:25

Karel Heřmánek den před sebevraždou sepsal poslední vůli. Dělil miliony

Je tomu více než rok, co proti sobě obrátil střelnou zbraň jeden z nejcharismatičtějších herců své generace Karel Heřmánek (†76). Dodnes se nevědělo, co ho k tomuto zoufalému činu dovedlo, a ani to,...

15. října 2025  9:19

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

15. října 2025

Šárka Krausová si už našla porodní asistentku. Je mi oporou, říká

I když je už ve vyšším stupni těhotenství, nedalo jí to, aby se nešla podívat na křest knihy svojí kolegyně Libuše Švormové. „Měla jsem to štěstí, že jsem s Libuškou hrála v představení Pygmalion....

15. října 2025

Po mně má vzhled, po manželce astigmatismus, říká Kotek o synovi Hubertovi

Herec a moderátor Vojta Kotek přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s manželkou Radanou a prozradil, že ho samotného překvapilo, jak se jeho žena podobá jeho matce. Mají spolu tříletého syna Huberta a...

14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.