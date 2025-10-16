Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Kim Petras na fotce pózuje s pootevřenými ústy a rozpuštěnými vlasy. Dlouhovlasá blond zpěvačka zvolila na novou selfie výrazný make-up a ke snímku přidala vtipný popisek: „Můj kamarád říká: ‚Tvůj idol přichází, dělej jako by nic, chovej se přirozeně.‘ A já na to...“
Pod fotografií z jachty Caravelle přibyly hned stovky komentářů. Nadšení fanoušci píší pod příspěvek desítky pochval. „Sestro, vypadáš prostě skvěle,“ píše jeden z uživatelů. Další reagoval slovy: „Kim, já jsem gay, ale tohle se nedá, můžeš s tím už přestat?“ Jiný komentář zní: „Tvé tělo je naprosto top.“
Německá zpěvačka Kim Petras se kvůli kariéře přestěhovala do Los Angeles, kde podepsala smlouvu s producentem Dr. Lukem. V Německu se proslavila hlavně díky televizní show, ve které popisovala, jak už od svých třinácti let podstupovala změnu pohlaví.
Narodila se totiž jako chlapec a operaci změny pohlaví podstoupila už v šestnácti letech, ačkoli je to zákonem povoleno až v osmnácti. Dostala výjimku a v minulosti byla označována jako nejmladší transsexuálka na světě.
Kim, která se celosvětově proslavila díky popovému hitu Unholy, který složila společně se zpěvákem Samem Smithem, se v posledních letech často objevuje s velmi odvážnými stylingy. V loňském roce krátce změnila svůj vzhled, když si vlasy obarvila na tmavě hnědou, ale brzy se zase vrátila ke své typické platinové blond.
Zpěvačka je původem z Kolína nad Rýnem. „Když jsem byla dítě, neměla jsem ve škole žádné přátele. Nikoho. Nenáviděla jsem chodit do školy – hodně mě tam šikanovali. Utíkala jsem často domů a dívala se na videoklipy zpěvačky Gwen Stefani. Díky nim utíkala z kruté reality do svého vlastního světa.“
|
Muskova transgender dcera šla poprvé módní přehlídku, do barů musí v převleku
Zpěvačka je dlouhodobě velkou fanynkou popové hudby a od dětství obdivuje Madonnu a Kylie Minogue. Jak sama říká, stát se popovou hvězdou pro ni představuje splnění životního snu.
Sam Smith, Kim Petras - Unholy (Live at The BRIT Awards 2023):