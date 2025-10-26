Kardashianová o Westovi: Necítila jsem se emocionálně ani finančně v bezpečí

„Když má někdo svou první psychickou krizi, chcete ho podpořit a být mu oporou,“ uvedla šestatřicetiletá podnikatelka v podcastu Call Her Daddy. „Ale když ten člověk není ochoten konat změny, které by byly zdravé a prospěšné, je velmi těžké v takovém vztahu pokračovat.“
Raperovi v roce 2016 diagnostikovali bipolární poruchu, později však prohlásil, že tato diagnóza byla mylná.
Profesionální celebrita má s Westem čtyři děti – North (12), Sainta (9), Chicago (7) a Psalma (6). Kardashianová tvrdí, že ji původně zaujal jeho intelekt a zábavná povaha, avšak jejich vztah nakonec přerostl v toxické prostředí. A pouze kvůli dětem v manželství zůstávala déle, než bylo zdravé.
V jejich manželství si nepřipadala v bezpečí, a to jak emočně, tak i po finanční stránce. „Jednou jsme třeba měli v garáži pět Lamborghini, pak ho to chytlo a najednou byly všechny pryč. Rozdal je kamarádům. Nedalo se předvídat, co provede příště, a to je vážně zneklidňující pocit,“ přiznává.
Za „poslední kapku“ označila chvíli, kdy West začal veřejně propírat jejich spory a především kritizovat její rodinu. V jednom ze svých naštvaných příspěvků například Kiminu matku Kris Jennerovou na Twitteru tituloval „Kris Jong Un“. „Nelíbilo se mi, aby takhle mluvil o babičce svých dětí. Ventiloval spoustu osobních věcí. Těžko se dívalo na to, že se takhle chová k mojí rodině,“ přiznala.
Přesto zdůrazňuje, že její příbuzní na ni nikdy netlačili, aby manželství ukončila. „Respektovali, že jsem pro něj a naše děti ochotná dělat vše, co je potřeba k tomu, aby to fungovalo,“ uvádí.
Přestože rozvod a veřejné spory s bývalým manželem poznamenaly její důvěru v nové vztahy, takže si v současnosti nového přítele nehledá, rozchod s Kanyem zpětně nevnímá jako něco trvale špatného. „Máme spolu čtyři děti a ty jsou zdravé a šťastné,“ říká. „A to pro mě nikdy nebude neúspěch.“
21. října 2024