Kardashianová o Westovi: Necítila jsem se emocionálně ani finančně v bezpečí

Autor: ,
  10:58
Kim Kardashianová popsala, jaké důsledky pro ni mělo devítileté manželství s raperem Kanyem Westem. Během vztahu se prý necítila emocionálně ani finančně v bezpečí a jejich manželství se postupně stalo nesnesitelným.
Kanye West a Kim Kardashianová (New York, 2. prosince 2018)

Kanye West a Kim Kardashianová (New York, 2. prosince 2018) | foto: Reuters

Kanye West, Kim Kardashianová a jejich děti North, Saint, Chicago a Psalm (17....
Kim Kardashianová a Kanye West na Met Gala (New York, 6. května 2019)
Kanye West a Kim Kardashianová (New York, 3. prosince 2018)
Kim Kardashianová a Kanye West (Los Angeles, 9. února 2020)
48 fotografií

„Když má někdo svou první psychickou krizi, chcete ho podpořit a být mu oporou,“ uvedla šestatřicetiletá podnikatelka v podcastu Call Her Daddy. „Ale když ten člověk není ochoten konat změny, které by byly zdravé a prospěšné, je velmi těžké v takovém vztahu pokračovat.“

Raperovi v roce 2016 diagnostikovali bipolární poruchu, později však prohlásil, že tato diagnóza byla mylná.

Kim Kardashianová a Kanye West na Met Gala (New York, 6. května 2019)

Profesionální celebrita má s Westem čtyři děti – North (12), Sainta (9), Chicago (7) a Psalma (6). Kardashianová tvrdí, že ji původně zaujal jeho intelekt a zábavná povaha, avšak jejich vztah nakonec přerostl v toxické prostředí. A pouze kvůli dětem v manželství zůstávala déle, než bylo zdravé.

V jejich manželství si nepřipadala v bezpečí, a to jak emočně, tak i po finanční stránce. „Jednou jsme třeba měli v garáži pět Lamborghini, pak ho to chytlo a najednou byly všechny pryč. Rozdal je kamarádům. Nedalo se předvídat, co provede příště, a to je vážně zneklidňující pocit,“ přiznává.

Kim Kardashianová a Kanye West (New York, 28. srpna 2016)

Za „poslední kapku“ označila chvíli, kdy West začal veřejně propírat jejich spory a především kritizovat její rodinu. V jednom ze svých naštvaných příspěvků například Kiminu matku Kris Jennerovou na Twitteru tituloval „Kris Jong Un“. „Nelíbilo se mi, aby takhle mluvil o babičce svých dětí. Ventiloval spoustu osobních věcí. Těžko se dívalo na to, že se takhle chová k mojí rodině,“ přiznala.

Mám výduť v mozku, říká Kardashianová. Ze zákeřné nemoci viní stres a exmanžela

Přesto zdůrazňuje, že její příbuzní na ni nikdy netlačili, aby manželství ukončila. „Respektovali, že jsem pro něj a naše děti ochotná dělat vše, co je potřeba k tomu, aby to fungovalo,“ uvádí.

Přestože rozvod a veřejné spory s bývalým manželem poznamenaly její důvěru v nové vztahy, takže si v současnosti nového přítele nehledá, rozchod s Kanyem zpětně nevnímá jako něco trvale špatného. „Máme spolu čtyři děti a ty jsou zdravé a šťastné,“ říká. „A to pro mě nikdy nebude neúspěch.“

21. října 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

Kardashianová o Westovi: Necítila jsem se emocionálně ani finančně v bezpečí

Kim Kardashianová popsala, jaké důsledky pro ni mělo devítileté manželství s raperem Kanyem Westem. Během vztahu se prý necítila emocionálně ani finančně v bezpečí a jejich manželství se postupně...

26. října 2025  10:58

Lepší přirozená krása než jakékoliv úpravy, říká vicemiss Zuzana Štěpanovská

Zuzana Pavlica (42) se proslavila ještě coby Štěpanovská, když se stala první Českou vicemiss 2005. Už několik let žije v zahraničí, kde se také seznámila se svým manželem. V rozhovoru pro iDNES.cz...

26. října 2025

Agentku dělám kvůli Evě, ale už ji nezastupuji, říká sestra Podzimkové

Lenka Daňková se stala hereckou agentkou kvůli své slavné mladší sestře Evě Podzimkové (35). V pořadu 7 pádů Honzy Dědka ale prozradila, že se jejich pracovní cesty už rozešly. Pod svými křídly má...

26. října 2025

Ze stydlivé dívky ikonou. Jako seriálová Makepeaceová uchvátila nejen účesem

Premium

O slavném účesu Glynis Barberové se toho paradoxně napsalo mnohem víc než o jejím těžkém dospívání a složité povaze. Hvězda seriálu Dempsey a Makepeaceová uchvátila mnoho mužů po celém světě a bez...

25. října 2025

Tak moc se vžila do role, až se hroutila. Strach musel Kodetovu vnučku utěšovat

První velkou příležitost před kamerou jí dal Jiří Strach v seriálu Lovec. Od té doby je Sophia Šporclová, vnučka Jiřího Kodeta, „jeho“ herečkou. Svěřil jí roli v celovečerním filmu Máma i ve snímku...

25. října 2025  14:09

Adam Vojtěch je dvojnásobným tatínkem. Miminko dostalo dvě jména

Bývalý český velvyslanec ve Finsku a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch se pochlubil radostnou novinou. Je z něj dvojnásobný tatínek. S manželkou Olgou se po synovi dočkali holčičky.

25. října 2025  11:17

Mám poškozený mozek, tvrdí Britney Spears. Exmanžel ji nařkl z napadení syna

Britney Spears se nedávno znovu ozvala na Instagramu a její příspěvek okamžitě vyvolal vlnu reakcí. Odvolává se v něm na film Zloba – Královna černé magie, tedy disneyovské fantasy z roku 2014...

25. října 2025  10:23

Příbuzným jsem ukazoval, že moje nevěsta bude mít vousy, směje se Milan Peroutka

Letos v létě oslavili dva roky od utajované svatby, která málem tajná nebyla. Milan Peroutka a Dominik Roubínek v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali nejen na svůj velký den. Prozradili také, jak je...

25. října 2025

S Waldou jsem se seznámila ve 14 letech přes bratra, vzpomíná Matušková

Olga Matušková (77) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka jednou pro vždy vyvrátila fámy o svém seznámení se zpěvákem Waldemarem Matuškou. Bylo jí pouhých čtrnáct let a ačkoli byl už slavný, ona ho neznala.

25. října 2025

Kvůli hraní hubnul. Ale když jsem pak měl sundat tričko, byl jsem nervózní, říká Trnka Ernest

Premium

Mám podezření, že jeho den nemá jen obvyklých čtyřiadvacet hodin. Anebo že Adam Trnka Ernest disponuje nějakou utajenou superschopností. Jak jinak by stihl točit seriály a filmy, hrát divadlo, psát...

24. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Kojím, jsem těhotná a pracuji. Po porodu si dám pauzu, říká Olga Lounová

Zpěvačka Olga Lounová (44) promluvila pro iDNES.cz o tom, jak skrývala těhotenství a přiznala, že svou tříletou dceru Arianu stále kojí. Přestože čeká druhé dítě, stále se naplno věnuje práci, v...

24. října 2025

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

24. října 2025  8:07,  aktualizováno  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.