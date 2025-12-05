Samantha ze Sexu ve městě se v 69 letech počtvrté vdala, ženich je o 14 let mladší

Intimní obřad se uskutečnil 4. prosince v historické budově Chelsea Old Town Hall v Londýně za přítomnosti dvanácti nejbližších přátel a členů rodiny, přesně tak, jak si pár přál.
Kim Cattrallová zvolila pro svůj velký den elegantní a netradiční outfit. Namísto klasických bílých šatů oblékla krémový komplet Dior, doplněný designovým kloboukem od Philipa Treacyho a rukavicemi značky Cornelia James. S přípravami jí pomáhala známá kostýmní návrhářka Patricia Field, která stojí také za ikonickým módním světem Sexu ve městě. Ženich Russell Thomas (55) oblékl oblek na míru značky Richard James.
Kim a Russell se seznámili v roce 2016 během natáčení pořadu BBC s názvem Woman’s Hour. Zůstali v kontaktu, jejich přátelství přirozeně přerostlo v lásku a nyní, po téměř deseti letech vztahu si řekli své „ano“.
Herečka, která se i po šedesátce těší aktivní kariéře, vstoupila do další etapy života. V několika rozhovorech prozradila, že současný partner Russell ji okouzlil svým smyslem pro humor, dobrodružnou povahou a schopností být jí oporou – vlastnostmi, kterých si Cattrallová podle svých slov nesmírně cení.
|
Hvězda Sexu ve městě má nevšední rodinu: Jedenáct dospělých na pět dětí
Pro představitelku Samanthy ze seriálu Sex ve městě jde už o čtvrté manželství. Poprvé se vdávala v roce 1977 za kanadského scenáristu Larryho Davise, vydrželi spolu dva roky. Druhé manželství uzavřela v roce 1982 s německým architektem Andrem J. Lysonem. Díky němu se naučila německy, rozvedla se s ním o sedm let později.
V roce 1998 se vdala potřetí, tentokrát za zvukaře Marka Levinsona. Rozvedli se před šestnácti roky. Přestože žádný z těchto svazků nevydržel, herečka vždy po rozchodu uvedla, že neztrácí víru v lásku a hledá dál svého pana božského.
Cattrallová se narodila v anglickém Liverpoolu, později se jako malá společně s rodiči přestěhovala do Kanady. Zůstal jí britský pas a časem k němu přibyl i kanadský. Kromě role v seriálu Sex ve městě se proslavila například také jako pohledná kadetka z komedie Policejní akademie (1984).