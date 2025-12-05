Samantha ze Sexu ve městě se v 69 letech počtvrté vdala, ženich je o 14 let mladší

Autor:
  10:15
Herečka Kim Cattrallová, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou náruživou Samanthu Jonesovou ze seriálu Sex ve městě, se ve svých 69 letech počtvrté vdala. Vzala si svého dlouholetého partnera, o čtrnáct let mladšího zaměstnance BBC, Brita Russella Thomase.
Russell Thomas a Kim Cattrallová (Londýn, 1. prosince 2025)

Russell Thomas a Kim Cattrallová (Londýn, 1. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Hrdinky filmu Sex ve městě 2
Russell Thomas a Kim Cattrallová (Paříž, 6. prosince 2022)
Kim Cattrallovou proslavila role Samanthy v seriálu Sex ve městě
Russell Thomas a Kim Cattrallová (19. dubna 2021)
35 fotografií

Intimní obřad se uskutečnil 4. prosince v historické budově Chelsea Old Town Hall v Londýně za přítomnosti dvanácti nejbližších přátel a členů rodiny, přesně tak, jak si pár přál.

Kim Cattrallová zvolila pro svůj velký den elegantní a netradiční outfit. Namísto klasických bílých šatů oblékla krémový komplet Dior, doplněný designovým kloboukem od Philipa Treacyho a rukavicemi značky Cornelia James. S přípravami jí pomáhala známá kostýmní návrhářka Patricia Field, která stojí také za ikonickým módním světem Sexu ve městě. Ženich Russell Thomas (55) oblékl oblek na míru značky Richard James.

Russell Thomas a Kim Cattrallová (Londýn, 1. prosince 2025)
Hrdinky filmu Sex ve městě 2
Russell Thomas a Kim Cattrallová (Paříž, 6. prosince 2022)
Kim Cattrallovou proslavila role Samanthy v seriálu Sex ve městě
35 fotografií

Kim a Russell se seznámili v roce 2016 během natáčení pořadu BBC s názvem Woman’s Hour. Zůstali v kontaktu, jejich přátelství přirozeně přerostlo v lásku a nyní, po téměř deseti letech vztahu si řekli své „ano“.

Herečka, která se i po šedesátce těší aktivní kariéře, vstoupila do další etapy života. V několika rozhovorech prozradila, že současný partner Russell ji okouzlil svým smyslem pro humor, dobrodružnou povahou a schopností být jí oporou – vlastnostmi, kterých si Cattrallová podle svých slov nesmírně cení.

Hvězda Sexu ve městě má nevšední rodinu: Jedenáct dospělých na pět dětí

Pro představitelku Samanthy ze seriálu Sex ve městě jde už o čtvrté manželství. Poprvé se vdávala v roce 1977 za kanadského scenáristu Larryho Davise, vydrželi spolu dva roky. Druhé manželství uzavřela v roce 1982 s německým architektem Andrem J. Lysonem. Díky němu se naučila německy, rozvedla se s ním o sedm let později.

V roce 1998 se vdala potřetí, tentokrát za zvukaře Marka Levinsona. Rozvedli se před šestnácti roky. Přestože žádný z těchto svazků nevydržel, herečka vždy po rozchodu uvedla, že neztrácí víru v lásku a hledá dál svého pana božského.

Cattrallová se narodila v anglickém Liverpoolu, později se jako malá společně s rodiči přestěhovala do Kanady. Zůstal jí britský pas a časem k němu přibyl i kanadský. Kromě role v seriálu Sex ve městě se proslavila například také jako pohledná kadetka z komedie Policejní akademie (1984).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

Samantha ze Sexu ve městě se v 69 letech počtvrté vdala, ženich je o 14 let mladší

Russell Thomas a Kim Cattrallová (Londýn, 1. prosince 2025)

Herečka Kim Cattrallová, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou náruživou Samanthu Jonesovou ze seriálu Sex ve městě, se ve svých 69 letech počtvrté vdala. Vzala si svého dlouholetého partnera, o...

5. prosince 2025  10:15

Kdo je manželka Patrika Hezuckého a jak se potkali

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Jejich vztah začal nenápadně, dnes jsou spolu už 14 let a vychovávají syna Olivera. Manželka Nikola nyní stojí při Patriku Hezuckém ve chvílích, které patří k nejtěžším v jejich životě.

5. prosince 2025  9:51

Halina Pawlowská výrazně zhubla. Omládla jste, vypadáte jak Hybnerová, píší jí

Spisovatelka Halina Pawlowská výrazně zhubla a vypadá skvěle. (prosinec 2025)

Halina Pawlowská (70) překvapila letos fanoušky i širokou veřejnost svou výraznou proměnou. Z fotografií a videí, která dává spisovatelka a moderátorka na sociální sítě je patrné, že znatelně zhubla....

5. prosince 2025  9:16

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (34) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

5. prosince 2025  6:14

I nás se vymírání slonů týká, ukazuje utajený Ben Cristovao v Africe mezi pytláky

Hlavními protagonisty dokumentu Kongo: Cena slona jsou český ochránce zvířat...

Proč je potřeba zachránit slony v Africe a jak se to týká obyvatel Česka? I na tyhle otázky odpovídá nový dokumentární snímek s názvem Kongo: Cena slona. Za jeho vznikem stojí olomoucký scenárista a...

5. prosince 2025  4:55

Bezstarostné a krásné časy, vzpomíná bývalá modelka Kateřina Kornová na 80. léta

Kateřina Kornová (Praha, 20. listopadu 2025)

Bývalá modelka a herečka Kateřina Kornová (58) se neustále vzdělává. Studuje italštinu a je z ní certifikovaný hypnoterapeut. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na 80. léta i tehdejší možnosti...

5. prosince 2025

Kašlou na mě, říká Ivanka Devátá o vnucích. Neviděla je osm let

Herečka Ivanka Devátá

Provdala se za něj dvakrát, i když ji Josef Vinklář málem utrápil k smrti. Po prvním rozvodu Ivanka Devátá vyhubla na kost. Exmanžel jí už pomalu připravoval smuteční věnec z jejího oblíbeného kvítí....

5. prosince 2025

Bohdalová je prababičkou. Jířa se narození Toníčka nemohla dočkat, prozradil vnuk

Helena a Vojtěch Stašovi (Praha, 8. července 2023)

Herečka Jiřina Bohdalová (94) se stala prababičkou. Jejímu vnukovi Vojtěchu Stašovi (30) se před dvěma dny narodil syn Antonín. Manželé Stašovi oznámili radostnou novinu ve čtvrtek večer na...

4. prosince 2025  20:30

Že se tančit naučí každý? Nesouhlasím. Je to jako s češtinou, říká tanečník Kurtiš

Premium
Profesionální tanečník a lektor tance měří 186 cm. Opakovaně se zapojil do...

Michal Kurtiš je mistrem České republiky v salse a argentinském tangu. Tanci se věnuje od svých deseti let. V roce 2013 dokonce vyhrál StarDance spolu s Annou Polívkovou. Kromě tance má rád i samotu...

4. prosince 2025

Cibulka a Jagelka si po 25 letech vztahu řekli ano, na svatbě byl i jejich Tobiáš

Svatba po pětadvaceti letech? Ano, a bude to letos, Aleš a Michal se vezmou prý...

Moderátor Aleš Cibulka (48) a dabér Michal Jagelka (48), jeden z nejznámějších a nejstálejších párů české mediální scény, se 4. prosince v Praze vzali. Termín nebyl zvolen náhodně – právě tímto dnem...

4. prosince 2025  13:41

Herečka Brigitte Bardotová přiznala, že se opakovaně pokoušela spáchat sebevraždu

Herečka Brigitte Bardotová

Bývalá filmová hvězda a mezinárodní sexsymbol Brigitte Bardotová (91) přiznala, že považuje za zázrak, že nezemřela poté, co se v průběhu života několikrát pokusila o sebevraždu. O temných životních...

4. prosince 2025  11:53

Harry Potter a Draco Malfoy v objetí? Radcliffe s Feltonem se potkali po letech

Daniel Radcliffe a Tom Felton po letech spolu (prosinec 2025)

Hvězdy Harryho Pottera Daniel Radcliffe (36) a Tom Felton (38) se spolu naposled objevili na filmovém plátně v roce 2011 ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti 2. Od té doby spolu nehráli a na...

4. prosince 2025  10:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.