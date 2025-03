Khloé Kardashianová prozradila, že ji matka Kris Jennerová kritizovala mimo jiné za to, že neměla hned v počátcích vztahu pohlavní styk s nejmenovaným hráčem NBA, se kterým v minulosti chodila.

Hvězda reality show Kardashianovi v podcastu vzpomínala, jak byla vyděšená, když matka začala před přáteli otevřeně rozebírat její milostný život. Dala jí prý hned několik rad, jak přimět nápadníka, aby projevil větší zájem.

Kris Jennerová a osobní trenér modelky Gunnar Peterson seznámili Khloé kdysi s hráčem NBA, který hrál za jeden z týmů z Los Angeles. Khloé si o něm jednou povídala s kamarádkami a postěžovala si, že jí basketbalista po posledním rande nezavolal. Konverzaci zaslechla Kris Jennerová a do debaty se ihned zapojila.

Zajímalo ji, kolikrát byla její dcera se sportovcem na rande. Khloé prozradila, že teprve dvakrát. „A už jste měli orální sex?“ vzpomínala podnikatelka na otázku matky, která ji překvapila a pohoršila.

Khloé naznačila, že sex neměli a zopakovala, že se sportovcem byla pouze na dvou schůzkách, což podle ní rozhodně není dost na to, aby se posunula na takovou úroveň intimity. „Tak to je jasné, nediv se. Proto ti nevolá zpátky,“ reagovala Kris Jennerová s tím, že žádaný sportovec měl nejspíš pocit, že s ní jen ztrácí čas.

Zakladatelka oděvní značky Good American také přiznala, že její matka pravidelně nabádá všechny své dcery, aby si pořizovaly intimní fotky. „Kdy jindy, než teď? Už nikdy nebudete mladší a nebudete vypadat lépe, nebo stejně dobře jako právě teď,“ vysvětlila Kris.

V rozhovoru se známou rozvodovou právničkou Laurou Wasserovou, která spolupracovala mimo jiné například se zpěvačkou Britney Spears nebo s Kim Kardashianovou, řešila Khloé v podcastu také téma nahých fotek. „Cvičím, abych si sex mohla užít opravdu naplno. Někdo tohle mé tělo uvidí nahé a já chci přitom zkrátka vypadat dobře,“ přiznala modelka.

Wasserová se jí zeptala, zda si je vědoma současného trendu pořizování si vlastních nahých fotografií, aby se člověk na své tělo mohl podívat v budoucnu a ocenit, jak vypadal dobře. Khloé prozradila, že ano. Ona i všechny její sestry se fotí pravidelně nahé a opět jen díky jejich matce.

Khloé Kardashianová se sestrou Kim

„Když mi to máma řekla poprvé, říkala jsem si, jestli to má v hlavě v pořádku a zda by raději nechtěla s radami tohoto typu přestat. Ale víme, že to s námi myslí dobře. Vždycky zdůrazňuje, že už nikdy nebudeme vypadat tak dobře jako teď. I když jsou někdy její rady trochu šokující nebo přinejmenším zvláštní, zpětně většinou všechny uznáme, že má pravdu.“

Nejsou to jen nahé fotky, které Kris Jennerová prosazuje. Je také zastánkyní neustálého nošení bikin. „Může třeba sněžit... No a co? Vezmi si bikiny, ukaž se! Máma se toho zkrátka nebojí,“ dodává se smíchem Khloé.