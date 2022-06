Britská policie obvinila Kevina Spaceyho ze sexuálních zločinů

„Kevin Spacey Fowler, narozený 26. července 1959, byl dnes formálně obviněn ze čtyř případů sexuálního napadení tří mužů. Byl také obviněn, že přiměl osobu k penetrační sexuální aktivitě bez souhlasu. Ve čtvrtek 16. června v 10:00 hodin (11:00 SELČ) se má dostavit k westminsterskému magistrátnímu soudu,“ uvedla londýnská policie.

Obvinění bylo vzneseno poté, co trestní řízení proti Spaceymu koncem května schválila britská královská prokuratura.

Podle policie k útokům došlo od března 2005 do dubna 2013 – k jednomu v hrabství Gloucestershire, ke zbylým v hlavním městě. Jednalo se o jednoho muže, kterému je nyní 40 let, a dva muže, kterým je nyní 30 let.

Kevin Spacey při odchodu ze soudu (New York, 26. května 2022)

Herec známý z filmů Sedm nebo Americká krása se na podzim 2017 na vrcholu kampaně MeToo stal jedním z hlavních terčů obvinění po vypuknutí skandálu kolem producenta Harveyho Weinsteina. Ze sexuálního obtěžování jej nakonec nařkly tři desítky mužů, k soudu se zatím dostal jediný případ. V něm nakonec prokuratura v roce 2019 obvinění stáhla.

Herec přišel o řadu rolí. Filmová společnost Netflix jej vyhodila ze seriálu Dům z karet, režisér Ridley Scott vystřihl jeho postavu z téměř hotového filmu Všechny prachy světa a scény přetočil s Christopherem Plummerem.