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Kevin Costner randí s koučkou životního stylu, která je o 31 let mladší

  8:24
Kevin Costner (2026)

Kevin Costner (2026) | foto: Profimedia.cz

Herec Kevin Costner si fotí hrací prostor, na kterém proběhne Super Bowl.
Kevin Costner s manželkou (vpravo) a dcerami - devětadvacetiletou Annie (úplně...
Christine Baumgartnerová a Kevin Costner (15. ledna 2014)
Kevin Costner na Governors Awards v Los Angeles (17. listopadu 2024)
23 fotografií
Americký herec Kevin Costner (71) se podle zahraničních médií dal dohromady se čtyřicetiletou koučkou životního stylu Jennifer Milburnovou. Oficiálně vztah zatím nepotvrdili. Paparazzi je ale zachytili na nákupech v Santa Barbaře a podle deníku The Mail se k sobě chovali víc než přátelsky.

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Kevina Costnera a Jennifer Milburnovou vyfotili v obchodě Albertson’s. Podle svědků nakupovali cereálie, grapefruitový džus, steaky a zeleninu. Herec z filmu Tanec s vlky měl na sobě bílou polokošili a bílé kalhoty, Milburnová zvolila šortky a sandály.

Milburnová pochází z Aspenu v Coloradu, kde Costner vlastní ranč Dunbar. Když se jí redaktor deníku The Mail telefonicky zeptal, zda s hercem chodí, zavěsila. New York Post se obrátil na zástupce obou milenců, ale odpověď nedostal.

Milburnová má za sebou práci letušky u společnosti Delta Airlines i zkušenosti s modelingem. Několik let také působila u prodejce westernového zboží Kemo Sabe. Podle svého profilu na LinkedInu nyní pracuje na dálku jako ředitelka pro partnerství ve společnosti The Optimism Company Simona Sineka.

Costner po rozvodu s Christine Baumgartnerovou, s níž má devatenáctiletého Caydena, sedmnáctiletého Hayese a šestnáctiletou Grace, randil už s několika ženami. V roce 2024 chvíli koketoval s Jennifer Lopezovou při dovolené v Aspenu. V roce 2025 začal podle magazínu Us Weekly chodit s bývalou manželkou miliardáře Aleca Gorese.

Baumgartnerová se po rozvodu provdala za Joshe Connora.

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