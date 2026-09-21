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Věčný kovboj. Kevin Costner herecky prorazil až po osudovém setkání s hvězdou
Kevina Costnera a Jennifer Milburnovou vyfotili v obchodě Albertson’s. Podle svědků nakupovali cereálie, grapefruitový džus, steaky a zeleninu. Herec z filmu Tanec s vlky měl na sobě bílou polokošili a bílé kalhoty, Milburnová zvolila šortky a sandály.
Milburnová pochází z Aspenu v Coloradu, kde Costner vlastní ranč Dunbar. Když se jí redaktor deníku The Mail telefonicky zeptal, zda s hercem chodí, zavěsila. New York Post se obrátil na zástupce obou milenců, ale odpověď nedostal.
Kevin Costner, 71, spotted grocery shopping in Santa Barbara with a new lady friend ❤️— Magnolia (@MagnoliaXRio) September 16, 2026
Jennifer Milburn, 40, is a lifestyle coach and has ties to the Aspen area where Kevin owns his massive ranch. 🤠 pic.twitter.com/mqP348dYvV
Milburnová má za sebou práci letušky u společnosti Delta Airlines i zkušenosti s modelingem. Několik let také působila u prodejce westernového zboží Kemo Sabe. Podle svého profilu na LinkedInu nyní pracuje na dálku jako ředitelka pro partnerství ve společnosti The Optimism Company Simona Sineka.
Costner po rozvodu s Christine Baumgartnerovou, s níž má devatenáctiletého Caydena, sedmnáctiletého Hayese a šestnáctiletou Grace, randil už s několika ženami. V roce 2024 chvíli koketoval s Jennifer Lopezovou při dovolené v Aspenu. V roce 2025 začal podle magazínu Us Weekly chodit s bývalou manželkou miliardáře Aleca Gorese.
Baumgartnerová se po rozvodu provdala za Joshe Connora.