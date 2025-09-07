Sedmdesátník Kevin Costner má novou známost. Randí s exmanželkou miliardáře

Kevin Costner nezůstává ani ve svých sedmdesáti letech po rozvodu dlouho sám. Jen osmnáct měsíců poté, co herec definitivně uzavřel kapitolu manželství s bývalou modelkou Christine Baumgartnerovou, se objevují zprávy, že se začal vídat s režisérkou a spisovatelkou Kelley Noonanovou Goresovou. Jde o bývalou manželku miliardáře Aleca Gorese.
Kevin Costner randí podle informací zahraničních médií s režisérkou a...

Kevin Costner randí podle informací zahraničních médií s režisérkou a spisovatelkou Kelley Noonanovou Goresovou, bývalou manželkou miliardáře Aleca Gorese (2025)

Kelly Noonanová Goresová na Instagramu
Kelly Noonanová Goresová na Instagramu
Kevin Costner
Kelly Noonanová Goresová na Instagramu
Rozvod manželů byl poměrně bouřlivý. Po osmnácti letech společného života skončili u soudu, kde padl i šokující požadavek ze strany manželky na měsíční výživné ve výši 248 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes pět milionů korun.

Kevin Costner a jeho děti v Cannes: zleva Lily, Hayes, Grace, Annie a Cayden (19. května 2024)

Nakonec jej však soud stanovil „jen“ na 63 tisíc dolarů, tedy asi 1,3 milionu korun. Christine navíc musela opustit hercův luxusní dům v Kalifornii, který má hodnotu více než 145 milionů dolarů.

Kevin Costner randí podle informací zahraničních médií s režisérkou a spisovatelkou Kelley Noonanovou Goresovou, bývalou manželkou miliardáře Aleca Gorese (2025)
Kelly Noonanová Goresová na Instagramu
Kelly Noonanová Goresová na Instagramu
Kelly Noonanová Goresová na Instagramu
Od jejich odloučení se spekuluje, že Costner randil v průběhu jednoho roku s řadou slavných žen. Objevily se fámy o jeho možných románcích s herečkami Sharon Stoneovou a January Jonesovou či zpěvačkami Jennifer Lopezovou a Jewel.

Sám herec ale vztahy popíral a prohlásil například následující: „Jewel je moje blízká kamarádka. Nikdy jsme spolu ani nikam nešli. Hodně pro mě znamená a nechci, aby tyhle řeči zničily naše dlouholeté přátelství,“ řekl Costner letos v lednu v pořadu Howard Stern Show.

Herec Kevin Costner se po 18 letech rozvádí, žádost podala manželka

Podle zdrojů z okolí hollywoodské hvězdy se však situace nyní změnila a Kostner již sám není. S údajnou novou známostí – režisérkou a spisovatelkou Kelley Noonanovou Goresovou – se údajně seznámili díky společným přátelům a společně trávili čas i v americkém Aspenu, kam oba pravidelně a často jezdí. „Kevin je opatrný, protože už se v minulosti, co se týká žen, mnohokrát spálil. Věří ale stále v lásku a s Kelley to zatím vypadá nadějně,“ uvedl zdroj deníku Daily Mail.

Kelley Noonanová Goresová sama sebe na Instagramu popisuje jako režisérku, autorku, moderátorku a hlavně „mámu a sportovní nadšenkyni“. Loni v prosinci se rozvedla s miliardářem Alecem Goresem, společně vychovávají ve střídavé péči šestiletou dceru Riley.

