Rozvod manželů byl poměrně bouřlivý. Po osmnácti letech společného života skončili u soudu, kde padl i šokující požadavek ze strany manželky na měsíční výživné ve výši 248 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes pět milionů korun.
Nakonec jej však soud stanovil „jen“ na 63 tisíc dolarů, tedy asi 1,3 milionu korun. Christine navíc musela opustit hercův luxusní dům v Kalifornii, který má hodnotu více než 145 milionů dolarů.
Od jejich odloučení se spekuluje, že Costner randil v průběhu jednoho roku s řadou slavných žen. Objevily se fámy o jeho možných románcích s herečkami Sharon Stoneovou a January Jonesovou či zpěvačkami Jennifer Lopezovou a Jewel.
Sám herec ale vztahy popíral a prohlásil například následující: „Jewel je moje blízká kamarádka. Nikdy jsme spolu ani nikam nešli. Hodně pro mě znamená a nechci, aby tyhle řeči zničily naše dlouholeté přátelství,“ řekl Costner letos v lednu v pořadu Howard Stern Show.
Herec Kevin Costner se po 18 letech rozvádí, žádost podala manželka
Podle zdrojů z okolí hollywoodské hvězdy se však situace nyní změnila a Kostner již sám není. S údajnou novou známostí – režisérkou a spisovatelkou Kelley Noonanovou Goresovou – se údajně seznámili díky společným přátelům a společně trávili čas i v americkém Aspenu, kam oba pravidelně a často jezdí. „Kevin je opatrný, protože už se v minulosti, co se týká žen, mnohokrát spálil. Věří ale stále v lásku a s Kelley to zatím vypadá nadějně,“ uvedl zdroj deníku Daily Mail.
Kelley Noonanová Goresová sama sebe na Instagramu popisuje jako režisérku, autorku, moderátorku a hlavně „mámu a sportovní nadšenkyni“. Loni v prosinci se rozvedla s miliardářem Alecem Goresem, společně vychovávají ve střídavé péči šestiletou dceru Riley.