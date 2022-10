Herec Kevin Bacon přišel o většinu svého jmění v Ponziho schématu

„Je v tom určitě životní lekce. Když je něco moc dobré na to, aby to byla pravda, je to moc dobré na to, aby to byla pravda,“ svěřil se herec. „Jistě, člověk je naštvaný, ale musím říct, že spousta lidí na tom byla mnohem hůř než my. Staří lidé, lidé, jejichž penzijní fondy byly úplně vybrané.“

Bernie Madoff založil v šedesátých letech minulého století společnost Bernard L. Madoff Investment Securities. Později se přiznal, že v devadesátých letech společnost přeměnil v Ponziho schéma, tedy podvodnou investiční operaci, při níž investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení. Ten je však dál neinvestuje, ale namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu některým investorům. A to většinou těm, kteří investovali dřív. Podvodu se přezdívá také „letadlo“.

Madoff byl dopaden v roce 2008 poté, co se svým synům Markovi a Andrewovi přiznal ohledně skutečné povahy svého byznysu a ti se obrátili na úřady. Madoff byl za podvod odsouzen ke sto padesáti letům za mřížemi, v roce 2021 ve vězení zemřel.

„Když se něco takového stane, podíváte se jeden na druhého a řeknete si: No, to je na nic, tak si vyhrneme rukávy a dáme se do práce. Došli jsme tak daleko, naše děti jsou zdravé, my jsme zdraví. Podívejme se, co všechno máme,“ dodal herec.

Kevin Bacon, známý z filmů Pátek třináctého, Manželské etudy, Hráči se smrtí, Pár správných chlapů, Divoká řeka, Apollo 13, Křižovatka osudu nebo Den patriotů, si hereckou kolegyni Kyru Sedgwickovou, která hrála ve filmu Narozen 4. července nebo seriálech Closer a Brooklyn 99, vzal v září roku 1988. Jejich manželství patří mezi nejstabilnější v Hollywoodu. Mají spolu syna Travise (33) a dceru Sosie Ruth (30).

VIDEO: Bernie Madoff - Muž, který podvedl svět: