Hledám sugar daddyho, říká otevřeně Kesha. Zpěvačka promluvila o sexualitě

„Nejpřitažlivější vibrace, kterou může člověk ze sebe vydávat, není dokonalost, ale autenticita. Někdy, když se díváte na fotky, které byly upraveny ve Photoshopu, všechno je tak symetrické a vyumělkované, že to zkrátka nakonec vypadá divně,“ řekla Kesha pro magazín People.

Podle popové zpěvačky je dokonalost, která je nám dnes prezentována ze všech stran na sociálních sítích, velmi nepřirozená. Kesha se stala tváří jedné ze seznamovacích aplikací a na hudebním festivalu v Austinu promluvila o tom, proč je v době, kdy se mnozí lidé chtějí prezentovat jako bezchybní, důležité zůstat sami sebou.

„Sexualita by neměla být něčím, za co se stydíme. Jsem opravdu velkým zastáncem toho, abychom byli takoví, jací jsme, byli autentičtí a dovolili si být na to hrdí,“ prohlásila.

Aplikace Feeld je podle popisu vývojářů online seznamkou pro polyamorní páry, bisexuální nezadané a svobodomyslné lidi. „Je to seznamovací aplikace pro otevřeně smýšlející jedince, kde mohou bez obav vyjádřit, jaký druh vztahu hledají. „Moc se mi líbí, že vás bere takové, jací jste, ať už jste na své sexuální cestě momentálně kdekoli,“ pochvaluje si zpěvačka.

Rodačka z Kalifornie v průběhu celé své kariéry otevřeně podporuje komunitu LGBTQ+. Kdysi měla totiž sama problémy se začleněním se do společnosti a bála se, že ji lidé nepřijmou.

„Nejsem lesba ani hetero. Jsem otevřená všemu. Bála jsem se, že se budu muset celý život přetvařovat. Vzpomínám si, že když jsem začínala s koncertováním, říkala jsem si, že pokud budu mít celosvětové turné, udělám všechno pro to, aby moje show byly místem, kde mohou lidé být sami sebou, ať to pro ně znamená cokoliv. Když jsem dospívala, pochybovala jsem o své sexualitě a cítila jsem se sama dost izolovaná. Přála jsem si, aby se tak lidé v mé společnosti nikdy necítili,“ popsala.

V minulosti se snažila potlačit části svého já, které ostatní nepřijímali, ale dlouho to nefungovalo. „Rozhodla jsem se, že nemusím být nejlepší, nemusím být to pravé pro každého na světě. Ale budu nejlepší v tom, že budu už vždycky jen sama sebou bez ohledu na to, co si o tom kdo myslí. To, co si o vás myslí ostatní, vás zajímat nemusí. Oni nežijí váš život. Když jsem si to uvědomila a začala se podle toho řídit, bylo to velmi osvobozující,“ říká.

Kesha také prozradila, že v milostném životě už prozkoumala i polyamorii a byla zamilovaná do mnoha mužů a žen. „V současné době hledám sugar daddyho. Líbí se mi, že o tom můžu mluvit otevřeně a upřímně. Mám ráda, když se o mě někdo stará, hýčká mě, bere mě na jachtu a létá se mnou letadlem. Prostě mě to baví. Nebudu se za to stydět. Chci klidně někoho, kdo chodí denně do kanceláře – ale dělá to jen proto, že ta místnost je v budově, která mu celá patří,“ dodává se smíchem.