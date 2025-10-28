V sedmdesátce další dítě. Hvězda seriálu Frasier je osminásobným otcem

Autor:
  16:36
Herec Kelsey Grammer (70) má dalšího syna. O novém přírůstku do rodiny se pochlubil v podcastu Pod Meets World. Jeho osmý potomek dostal jméno Christopher. Se svou čtvrtou manželkou Kayte Walshovou (46) má herec ještě další tři děti.
Kayte Walshová a Kelsey Grammer na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna...

Kayte Walshová a Kelsey Grammer na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024) | foto: Reuters

Kelsey Grammer a jeho manželka Kayte Walshová na Vanity Fair Oscar Party (Los...
Kelsey Grammer, jeho dcera Mason a syn Jude (New York , 25. června 2014)
Kelsey Grammer a Camille Grammerová (New York, 13. června 2010)
Kelsey Grammer na Olivier Awards (Londýn, 7. dubna 2019)
Během rozhovoru Grammer zmínil, že mu manželka nedávno porodila další dítě. „Bylo to asi před třemi dny. Christopher, který se právě připojil k rodině,“ řekl herec, jenž v podcastu hovořil také o svých pamětech Karen: A Brother Remembers. Knihu napsal na památku své zesnulé sestry, kterou v roce 1975, když jí bylo osmnáct let, znásilnil a zavraždil Freddie Glenn.

Kelsey Grammer má s Kayte Walshovou dceru Faith (12) a syny Gabriela (10) a Jamese (8). První společné dítě pár očekával už v roce 2010, Kayte však tehdy potratila. Svatbu měli v roce 2011, dva týdny po oficiálním ukončení hercova třetího manželství.

Kelsey Grammer a jeho manželka Kayte Walshová na Vanity Fair Oscar Party (Los Angeles, 2. března 2014)

S první manželkou, tanečnicí Doreen Aldermanovou, má Grammer dceru Spencer (41). Po rozvodu žil s maskérkou Barrie Bucknerovou, s níž má dceru Greer (33).

Druhou manželkou byla exotická tanečnice Leigh-Anne Csuhany, s níž herec vydržel rok. O rozvod požádal ve chvíli, kdy byla ve třetím měsíci těhotenství, a vyhodil ji z domu. Podle jeho slov ho urážela a dokonce na něj vystřelila.

Třetí manželkou byla bývalá modelka Playboye Camille Donatacci, s níž má Grammer dceru Mason (23) a syna Juda (20).

