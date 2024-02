Manžel je Ital, takže ocení velká prsa a zadek, míní modelka Kelly Brooková

„Nechci mít velikost nula. Nehodlám si stanovovat nedosažitelné cíle. Je to o tom, aby člověk byl tou nejlepší možnou verzí sebe sama,“ prohlašuje Brooková, která se rozhodla spustit podcast Life Gains, kde se chystá věnovat právě problematice váhy a osobního zdraví.

Modelka každoročně fotí kalendáře, pro které se svléká i do spodního prádla. Už v roce 2000, kdy byla štíhlá, se setkávala s připomínkami, že má na fotkách v kalendáři příliš výrazné křivky, ale ve skutečnosti, jak si sama posléze uvědomila, měla postavu zcela normální. „Koneckonců, chci být holka krev a mlíko. Moje kalendáře si kupují ženy, ne muži!“ objasňuje.

Nejbližší muž v jejím životě tento její přístup podporuje. Kellyin o šest let mladší manžel Jeremy jí na cestě za zdravím a kondicí pomáhá a rozhodně nechce, aby hubla. „Jeremy je Ital, takže ocení velká prsa a zadek. Nemusím se bát,“ vtipkuje modelka.

Manželku podporuje i v její kampani na doplňky stravy. Zatímco ona pije koktejly jako náhražku jídla, on z nich má protein navíc. Zároveň však na ni obvykle doma čeká s výživnou večeří, po níž se obvykle chodí společně projít se psem. To vše nedělá Brooková ve snaze po zhubnutí, ale po udržení postavy, kterou nyní má a s níž je osobně spokojená bez ohledu na to, co si myslí ostatní.

„Chce to uvědomit si, že nikdo vlastně váš vzhled neřeší, jenom vy sami,“ uvádí modelka. „Musíte se řídit vlastními dobrými pocity, protože snažit se nějak vypadat kvůli druhým, to by byl nekonečný boj.“