Kelly Brooková předvádí v reality show z džungle odvahu i své výrazné přednosti

  9:40
Moderátorka a někdejší glamour modelka Kelly Brooková (46) znovu dokazuje, že výzev se rozhodně nebojí. Tentokrát přijala účast v oblíbené britské reality show I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!, která každoročně posílá známé osobnosti do drsných podmínek australské džungle.
V televizní show s názvem I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! čeká na soutěžící nejen značné nepohodlí, ale také mnoho zkoušek odvahy, které prověřují jejich fyzickou i psychickou odolnost.

Kelly Brooková si během soutěžení rychle získala pozornost diváků a není tajemstvím, že letošní řada si díky ní našla cestu k širokému publiku, včetně obdivovatelů ženských křivek. Opakovaně dokazuje, že má pevné nervy a zvládne i ty nejnáročnější úkoly.

Vzhledem k australskému prostředí patří mezi nejoblíbenější a zároveň nejméně příjemné disciplíny ty, které zahrnují blízký kontakt s místní faunou. Hmyz, plazi, pavouci a různí živočichové, ze kterých mívají Evropané respekt, jsou nedílnou součástí soutěže.

Kelly se s tím však poprala po svém, když musela například rozvazovat uzly na několika provazech, zatímco měla hlavu v boxu plném lezoucí havěti. Britská moderátorka a herečka je neřízenou střelou, kterou jen tak něco nezastaví, což z ní dělá jednu z nejvýraznějších osobností soutěže.

Kelly Brooková se proslavila především jako glamour modelka, objevovala se na titulních stranách magazínů a později se prosadila v televizi a filmu. V Británii je známá také jako účastnice populárních zábavných a reality pořadů.

Letní speciál: Lady Gaga, Rihanna a další slavné dámy se předvedly nahoře bez

Herečka se v minulosti často objevovala na stránkách bulváru díky svému sedmiletému vztahu s hercem Jasonem Stathamem, se kterým byla i zasnoubená, v roce 2004 se však rozešli. Brooková si měla brát i herce Billyho Zanea, ale také tyto zásnuby nakonec zrušila.

V roce 2022 se známá Britka vdala za o šest let mladšího Jeremyho Parisiho – italsko-francouzského modela, herce a bývalého profesionálního judistu. Seznámili se v roce 2015 na Instagramu a po sedmi letech společného vztahu si řekli ano během svatby v italském městě Arpino.

I když je Brooková občas kritizována za svou postavu, sama je prý naprosto spokojená, ačkoli není vyhublá jako jiné modelky. „Můj muž Jeremy je Ital, takže ocení má velká prsa a zadek. Nemusím se bát, že by mi odešel za nějakou hubenější kočkou,“ řekla modelka v jednom z rozhovorů.

„Nechci mít velikost nula. Nehodlám si stanovovat nedosažitelné cíle. Je to o tom, aby člověk byl tou nejlepší možnou verzí sebe sama,“ dodala.

Kelly Brooková předvádí v reality show z džungle odvahu i své výrazné přednosti

