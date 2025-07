„Vždycky jsem věci, které přicházely, viděla z té dobré stránky. Už ve škole mi říkali chodící optimismus,“ shrnula svůj život v roce 2016 bývalá hlasatelka Československé televize Jana Fořtová, které je letos 79 let. Velký podíl na jejím životním elánu měla nejen tři manželství a odchod do emigrace, ale i příklad maminky, která jako mladá přežila Terezín.

Svatba s Jiřím Krampolem a narození syna Tomáše

Za Jiřího Krampola, který v té době účinkoval v Divadle Na zábradlí a měl za sebou první filmové role, se vdala ještě jako velmi mladá v polovině šedesátých let. Brzy se jim narodil syn Tomáš, rozešli se však, když mu byly čtyři roky.

Petr Štěpánek a Jiří Krampol v seriálu Rychlé šípy (1969) Jana Fořtová a Jiří Krampol (18. dubna 2006)

Od sedmdesátých let pracovala jako hlasatelka v ČST.

Podruhé se vdala v roce 1973 za Jaromíra Fořta.

1975 se jí narodila dcera Zuzana.

Po vynuceném odchodu z televize se v roce 1988 rozhodla pro emigraci.

V Austrálii se potřetí vdala za Michaela B. Habera.

Práce v televizi a druhé manželství

Jana začala pracovat v televizi jako hlasatelka a postupně si získala nesmírnou oblibu, zejména díky televiznímu magazínu Vysílá studio Jezerka, jehož součástí byly rozhovory se známými osobnostmi. V roce 1973 se také znovu vdala za Jaromíra Fořta, jehož jméno přijal i Krampolův syn Tomáš. O dva roky později se narodila dcera Zuzana.

Vyhazov a emigrace

Navzdory své obrovské popularitě byla Jana Fořtová odstavena v roce 1987 od práce v televizi, podle všeho proto, že se dostatečně politicky neangažovala. Ve stejné době se Tomáš, reprezentant v tenisu, rozhodl pro emigraci, což bylo spolu s problémy v manželství i v práci jasným signálem, že ani Janu žádné štěstí ani kariéra v ČSSR nečeká.

Jana Fořtová, Josef Dvořák a Marta Skarlandtová v pořadu Dva z jednoho města

Vystěhování do cizí země byla pro hlasatelku a moderátorku opravdovou výzvou: „To byla základní otázka: Je mi 42. Dokážu někde začít znovu s tím, že všechny zkušenosti, všechno, co jsem měla těch prvních 42 let, mi nejsou k ničemu, protože moje zaměstnání stojí na jazyce,“ vzpomínala na složitou dobu svého života v pořadu 13. komnata. Zatímco manžel, se kterým v té době už žili odděleně, nic netušil, odjela v listopadu 1988 do Rakouska i s třináctiletou Zuzanou, Tomášem a jeho ženou, která byla v jiném stavu.

Jiří Krampol a Tomáš Fořt Syna Tomáše po rozchodu vychovávala matka, s otcem se vídal jen občas. Úspěšně hrál tenis za juniory, ale nesměl reprezentovat, což přispělo k rozhodnutí emigrovat. Naštěstí přišel listopad 1989 a narušené pouto mezi Jiřím Krampolem a jeho synem Tomášem nebylo definitivně přerušeno. Začali se pravidelněji vídat, když se po čtrnácti letech Tomáš opět vrátil do Čech. Kromě jiného je spojovala hlavně láska ke sportu.

Austrálie

„Strach přišel až poslední noc před tím, než jsme měli odjet. To jsem chodila po bytě a říkala jsem si, tak jedině, kdyby přišlo zemětřesení, to by mě zastavilo. A v podstatě jsem si přála, aby to zemětřesení přišlo, protože to není legrace!“ První náraz na realitu v podmínkách uprchlického tábora v Rakousku byl pro Janu skutečně tvrdý a lehký život neměla ani v Austrálii, kam se jí nakonec podařilo vycestovat.

Uplatnění v cizí zemi nebylo jednoduché a musela vzít každou práci, která se jí nabízela. Od úklidu v táboře až po prodej životních pojistek. Nakonec ale v Austrálii zakotvila u mnohem veselejšího oboru, nejprve v obchodě se svatebními šaty a následně jako oddávající úřednice. Zde mohla konečně uplatnit své zkušenosti s moderováním, takže se kruh jejího profesního života smysluplně uzavřel.