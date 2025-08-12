S kýmpak to chodí Kazma? Nová partnerka Tereza ukázala první společné fotky

„Děkujeme za tak uzdravující zážitek. Ačkoliv jsem ke konci byla už úplně přesocializovaná (hlavně proto, že jsem na úplňkovou sobotu dostala měsíčky), byla jsem šťastná, že můžu být na jednom místě s tolika krásnýma dušičkama zároveň,“ napsala napsala Tereza Kopecká na Instagram k fotkám z Healing Festivalu.
Na několika z nich je spolu s ní i Bartošek, na jedné se líbají. Dýdžejka se věnuje mimo jiné józe a mentorování pro ženy. V jednom z příspěvků na sociálních sítích vysvětluje, proč se rozhodla kromě tvorby v angličtině i pro český profil.
„Heavenly žije a dýchá! V krásné džungli Amazonie jsem se setkala se svou duší na hlubší úrovni. Spojila jsem se tam se svou novou verzí, která se ve mně během zimy dost transformovala. Je to umělkyně, zpěvačka, djka a ráda tvoří, víc než kdy předtím. Tak jsem vytvořila nový profil (pro ni) v angličtině. Už nebudu oddělovat umělce ve mně a Terezu ve mně,“ píše.
Kamil Kazma Bartošek byl poslední tři roky spojován s influencerkou a DJkou Marií „Maru“ Roseckou (23), známou například z reality show Like House. Ani jeden z nich vztah nikdy oficiálně nepotvrdil.
Rosecká je momentálně vídána po boku zpěváka Adama Mišíka, který se nedávno po dlouholetém vztahu rozešel s dcerou moderátorky Ivy Kubelkové, modelkou Natálií Jiráskovou.
Influencer, mystifikátor a moderátor Kamil Bartošek, známý pod pseudonymem Kazma či Kazma Kazmitch, oslavil letos v květnu čtyřicetiny. Proslavil se pořadem One Man Show, ve kterém si dělal legraci z ostatních i ze sebe samotného a který byl později přetransformován do podoby reality show.
V roce 2023 měl premiéru jeho celovečerní snímek ONEMANSHOW: The Movie, který se stal toho roku třetím nejnavštěvovanějším filmem.
„Risk považuju za jednu z nejdůležitějších věcí v životě vůbec. Jestli chce člověk něco dokázat, někým být, do něčeho se pustit, vybočit z řady, bude muset riskovat. Dokonce si myslím, že snažit se žít absolutně bezpečně bez nejmenšího rizika je pro život daleko rizikovější než občas risknout,“ vysvětlil Bartošek před lety svou strategii.