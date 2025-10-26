Katy Perry a expremiér Trudeau se oficiálně ukázali jako pár. Vyšli si v Paříži

  19:51
Kanadský expremiér Justin Trudeau a americká zpěvačka Katy Perry se poprvé objevili na veřejnosti jako pár. Podle časopisu TMZ spolu byli spatřeni na kabaretním představení v Paříži v sobotu u příležitosti zpěvaččiných 41. narozenin.
Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé...

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé oficiálně ukázali na veřejnosti jako pár. (26. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé...
Katy Perry a Justin Trudeau si zašli na večeři v Montrealu.
Katy Perry si užívala romantické chvilky na své jachtě společně s bývalým...
Katy Perry a Justin Trudeau na zpěvaččině jachtě (29. září 2025)
Fotografové zachytili, jak se někdejší šéf kanadské vlády se zpěvačkou drží za ruce při odchodu z divadla. Perry na sobě měla červené šaty a Trudeau ležérní černý outfit s černým sakem.

Spekulace o románku mezi zpěvačkou a kanadským expremiérem se objevily již v létě, kdy byli spatřeni na rande v kanadském Montrealu. Stalo se tak krátce po červnovém rozchodu Perry s hercem Orlandem Bloomem, s nímž byla od roku 2019 zasnoubená. Ve vztahu byli téměř deset let a mají spolu dceru Daisy.

Před Bloomem byla Perry vdaná za kontroverzního komika Russella Branda, se kterým se po pouhých čtrnácti měsících manželství v roce 2011 rozvedla.

Trudeau v roce 2023 oznámil odluku od své ženy Sophie Grégoireové po 18 letech manželství. Mají spolu tři děti. Trudeau také začátkem roku 2025 oficiálně odstoupil z postu kanadského premiéra. Po rozchodu s manželkou byl dva roky sám. Letos v září byli Justin Trudeau s Katy Perry vyfoceni v objetí na jachtě u kalifornského pobřeží.

