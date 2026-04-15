Ruby Rose na sociálních sítích zveřejnila závažné obvinění. V příspěvku na Instagramu popsala velmi detailně samotné sexuální napadení a promluvila i o tom, jaký dopad mělo na její psychiku.
„Katy Perry mě sexuálně napadla v nočním klubu Spice Market v Melbourne. Bylo mi něco přes dvacet let. Teď mi je čtyřicet. Trvalo téměř dvě desetiletí, než jsem to konečně řekla veřejně. Jsem vděčná, že jsem se dožila chvíle, kdy jsem našla sílu o tom mluvit. Ukazuje to, jak velký dopad to na člověka má, trauma po sexuálním útoku je opravdu velké,“ uvedla.
Za úklid orální sex. Katy Perry popsala vztah s Orlandem Bloomem
V popisu sexuálního napadení byla Ruby Rose velmi konkrétní. „Katy Perry mě viděla, jak odpočívám s hlavou na klíně své nejlepší kamarádky. Ohnula se, odhrnula na stranu své kalhotky a začala otírat svou nechutnou vagínu o můj obličej, dokud jsem neotevřela oči a nepozvracela ji,“ uvedla modelka.
Ve svých dalších vyjádřeních popsala, že dlouhých dvacet let mlčela proto, že se bála reakce okolí a měla obavy z následků, které by takové obvinění mohlo mít na její kariéru i osobní život.
Reakce ze strany Katy Perry na sebe nenechala dlouho čekat. Její tiskový zástupce obvinění rázně odmítl. „Obvinění, která Ruby Rose šíří na sociálních sítích, jsou nejen kategoricky nepravdivá, ale hlavně jsou to nebezpečné a bezohledné lži. Paní Rose je známá tím, že takto obviňuje a napadá různé známé osobnosti,“ dodal s tím, že vše bylo předáno právníkům.
Obvinění přichází v době, kdy je Katy Perry v centru mediálního zájmu kvůli svému osobnímu životu – randí s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem. I to přispívá k tomu, že se kauza rychle šíří napříč světovými médii a vyvolává silné reakce veřejnosti.
Nejde přitom o první útok Ruby Rose vůči Katy Perry. Už v roce 2017 se modelka ostře vymezila vůči skladbě Swish Swish, kterou Perry vydala jako součást svého alba, a veřejně ji kritizovala na sociálních sítích. Na Twitteru (dnes X) ji označila za „bordel“, dělala si legraci z textu i celkového stylu písně. Šlo o jízlivý, sarkastický komentář, který vyvolal značnou pozornost i vlnu reakcí, nicméně herečka, která často mluví o tématech jako identita, duševní zdraví nebo šikana, se později za svá slova omluvila a spor se zdál být uzavřený.
Diskuze fanoušků o pravdivosti aktuálního obvinění o zpěvaččině sexuálním napadení modelky v nočním klubu, se rychle stočila k tématům jako je důvěryhodnost obětí, dvacetiletý časový odstup při zveřejňování podobných zkušeností, i tomu, jak velkou roli hrají sociální sítě při šíření tak závažných tvrzení. Zatímco jedni vyjadřují Ruby Rose podporu a oceňují její odvahu promluvit, jiní upozorňují na nutnost důkazů a presumpci neviny.
Ruby Rose je australská herečka, modelka a DJka, původně začínala jako moderátorka na hudební stanici MTV Australia. Do širšího povědomí se dostala až jako herečka, velký průlom přišel se seriálem Orange Is the New Black, kde hrála postavu Stelly Carlinové, díky čemuž si jí všiml Hollywood.
Později získala hlavní roli v seriálu Batwoman, kde ztvárnila Kate Kane – což bylo dost přelomové, protože šlo o jednu z prvních otevřeně lesbických superhrdinek v hlavní roli. Objevila se také ve filmech jako John Wick: Chapter 2 nebo The Meg.