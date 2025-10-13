Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je možná pravdou. Paparazzi nedávno vyfotili zpěvačku a politika, kteří spolu randí už od července, během romantických chvilek na jachtě.
Popová megastar Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau jsou podle zdrojů britského deníku The Sun v neustálém kontaktu – denně si volají přes FaceTime a posílají si zprávy, a to i přesto, že zpěvačka je momentálně na světovém turné. „Nemohou spolu nyní trávit příliš času, ale jejich komunikace je nepřetržitá,“ uvedl zdroj blízký páru.

Letní románek podle deníku přerostl ve vážný vztah. První spekulace o nečekané romanci se objevily poté, co byli spolu v červenci, měsíc poté, co se zpěvačka rozešla s Orlandem Bloomem, viděni na večeři v Montrealu. O pár dní později následovala romantická procházka parkem, večeře a později sklenička v baru. Trudeau byl dokonce spatřen v publiku na jednom z koncertů zpěvačky.

Na fotografiích z konce září, které pořídili fotografové britského deníku Daily Mail, si dvojice užívá společné chvíle na zpěvaččině čtyřiadvacet metrů dlouhé jachtě Caravelle u kalifornské Santa Barbary. Fotografie zachycují Katy Perry v plavkách a Trudeaua bez košile, jak se společně objímají, mazlí a vyměňují si něžnosti.

„Justin je trochu překvapený, že se o něj Katy vůbec zajímá – je to spíš intelektuál, trochu geek. A Katy je polichocena, že o ni má zájem někdo tak respektovaný z politické sféry,“ uvádí zdroj deníku.

Katy Perry se nedávno po téměř deseti letech vztahu rozešla se svým partnerem, Orlandem Bloomem (48), se kterým má dceru Daisy. Zpěvačka a herec spolu začali chodit v roce 2016, o rok později prošel vztah krátkou krizí, ale pár se dal znovu se dali dohromady a v roce 2019 se zasnoubili.

Druhá nejlepší věc po mateřství, říká o letu do vesmíru zpěvačka Katy Perry

Po týdnech spekulací o konci vztahu s Bloomem letos v červenci zaslala Katy Perry médiím vyjádření prostřednictvím svého mluvčího. Potvrdila rozchod s tím, že prioritou pro ně jakožto rodiče zůstává pětiletá dcera Daisy, kterou chtějí vychovávat s „láskou, stabilitou a vzájemným respektem“.

Zpěvačka momentálně neprožívá snadné období. Kromě rozchodu s otcem své dcery se potýká také s neúspěchem nového alba s názvem 143. Vlnu kritiky sklidila i za jedenáctiminutový výlet do vesmíru, který organizovala společnost Blue Origin letos v dubnu.

Před Bloomem byla Perry vdaná za kontroverzního komika Russella Branda, se kterým se po pouhých čtrnácti měsících manželství v roce 2011 rozvedla.

Sophie Gregoire a Justin Trudeau ve svatební den (Montreal, 28. května 2005)

Justin Trudeau se v létě 2023 rozešel se svou manželkou Sophie Grégoire Trudeau a to po dlouhých osmnácti letech manželství. Mají spolu tři děti. Trudeau také začátkem roku 2025 oficiálně odstoupil z postu kanadského premiéra. Po rozchodu s manželkou byl dva roky sám. Na sociální sítě dává především příspěvky se svými třemi dětmi – sedmnáctiletým Xavierem, šestnáctiletou Ellou Grace a jedenáctiletým Hadrienem.

Katy Perry zůstává navzdory změnám v osobním životě plně aktivní na hudební scéně. Momentálně je uprostřed svého turné The Lifetimes Tour.

Zda vztah slavné zpěvačky a bývalého politika vydrží, to ukáže čas. Jisté je to, že stálá pozornost veřejnosti jim rozhodně chybět nebude.

