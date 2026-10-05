Je na úplně jiné úrovni než mí bývalí, říká Katy Perry o expremiérovi Trudeauovi

„Je tu prostě proto, aby mě podporoval,“ řekla zpěvačka při losangeleské premiéře svého koncertního filmu Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris.
Perry také zavzpomínala na okamžik, kdy si uvědomila, jak zvláštně se její vztah propojil s její tvorbou. Když před Trudeaem zpívala píseň Not Like the Movies z roku 2010, došlo jí, že text podle ní překvapivě vystihuje právě jejich vztah. „Nemůžu uvěřit, že jsem to napsala tak dávno a myslím, že jsem to napsala o nás,“ řekla. „Je to takový podivný, mystický a magický moment, kdy se kruh uzavřel,“ vysvětlila.
Zpěvačka přiznala, že na Trudeauovu návštěvu svého koncertu v Montrealu byla nezvykle nervózní. „Říkala jsem si: Nemůžu se na něj dívat,“ popsala. Přestože je na pódiu zvyklá na tisíce fanoušků, přítomnost nového partnera ji podle vlastních slov zasáhla mnohem víc.
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Perry a Trudeau spolu začali chodit v červenci 2025, krátce po jejím rozchodu s hercem Orlandem Bloomem. Konec vztahu s Bloomem pro ni prý nebyl jednoduchý. Dvojice má spolu šestiletou dceru Daisy Dove, rozchod potvrdili loni v červenci po téměř deseti letech společného života.
Perry později přiznala, že některé dny byly těžké, zároveň ale ničeho nelituje. „Žiju svůj život naplno. Chcete mi říkat královna trapnosti? Klidně. Ale nikdy nebudu ničeho litovat,“ říká.
Perry byla před rozchodem s Bloomem vdaná za britského komika Russella Branda. Ten manželství po pouhých 14 měsících ukončil tak, že zpěvačce na Silvestra 2011 poslal SMS zprávu. „Řekněme, že jsem od něj neslyšela od doby, kdy mi 31. prosince 2011 napsal, že se chce rozvést,“ řekla v roce 2013 časopisu Vogue.
Katy Perry patří mezi největší popové hvězdy posledních dvou dekád. Celosvětovou slávu jí v roce 2008 přinesl hit I Kissed a Girl, po němž následovaly další úspěšné písně jako Hot N Cold, Teenage Dream, Roar nebo Dark Horse.
Před kamerou se objevila například ve filmu Zoolander 2, kde ztvárnila samu sebe, a propůjčila hlas Šmoulince ve snímcích Šmoulové (The Smurfs) a Šmoulové 2 (The Smurfs 2). Její život a kariéru zachytil také autobiografický hudební dokument Katy Perry: Část mě (Katy Perry: Part of Me) z roku 2012, který sleduje její světové turné a osobní život.