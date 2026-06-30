Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Láska, která mě proměnila. Katy Perry vychvaluje partnera Trudeaua

Autor:
  13:01
Po rozchodu s hercem Orlandem Bloomem a nepříliš úspěšném návratu na hudební scénu našla Katy Perry znovu důvod k radosti. Americká zpěvačka poprvé otevřeně promluvila o vztahu s Justinem Trudeauem. Bývalý kanadský premiér jí podle vlastních slov obrátil život k lepšímu.
Justin Trudeau a Katy Perry na festivalu Tribeca v New Yorku (8. června 2026)
Zpěvačka Katy Perry
Justin Trudeau a Katy Perry na festivalu Tribeca v New Yorku (8. června 2026)
Katy Perry (prosinec 2024)
37 fotografií

Zpěvačka Katy Perry se rozpovídala o vztahu s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem a přiznala, že právě on jí pomohl překonat jedno z nejtěžších období života.

„Teď mám ve svém životě lásku, která mě úplně proměnila. Když Beatles zpívají, že všechno, co potřebujete, je láska, myslíte si, že je to klišé, ale je to tak,“ uvedla jednačtyřicetiletá hvězda v podcastu Unfamous.

Perry zároveň přiznala, že jí v posledních měsících pomohla také terapie a transcendentální meditace. Za sebou má totiž náročné období. Její nová hudební tvorba se nesetkala s očekávaným úspěchem a skončil i její dlouholetý vztah s hercem Orlandem Bloomem.

Katy Perry a Justin Trudeau poprvé na červeném koberci. Spekuluje se o miminku

Dnes je ale podle všeho opět šťastná. S Trudeauem se v posledních týdnech objevuje na veřejnosti stále častěji. Nedávno je fotografové zachytili při romantickém pikniku v kalifornské Santa Barbaře, kde se objímali a líbali.

Perry tvořila s Bloomem pár od roku 2016. Po několika rozchodech a návratech se v roce 2019 zasnoubili a o rok později se jim narodila dcera Daisy Dove Bloom. Svatby se však nikdy nedočkali a loni oznámili definitivní konec vztahu.

Také Trudeau má za sebou dlouholeté manželství. S bývalou televizní moderátorkou Sophií Grégoire Trudeauovou strávil téměř dvě desetiletí a vychovali spolu tři děti. Rozchod oznámili v roce 2023 s tím, že nadále zůstávají blízkými partnery vycházejícími si vstříc při výchově potomků.

Katy Perry patří k nejúspěšnějším popovým zpěvačkám své generace. Proslavila se hity jako I Kissed a Girl, Firework nebo Roar. Justin Trudeau byl v letech 2015 až 2025 premiérem Kanady.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...

Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro...

Manželka Bohuše Matuše potvrdila rozpad vztahu. Zůstáváme přáteli, říká

Lucie Matušová v Egyptě

Zpěvák Bohuš Matuš (52) prohlásil na akci Anděl mezi zdravotníky, že vůbec netuší, kde je jeho žena a promluvil o krizi vztahu. Lucie Matušová (23) na to reagovala na sociální síti, kde vysvětlila,...

Klára Pollertová-Trojanová se znovu vdala. Změnila si i příjmení

Klára Pollertová-Trojanová s novým přítelem na křtu kuchařky Romana Vaňka...

Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Moc svalnatá, moc hubená i oplácaná. Mašlíková reaguje na kritiku své postavy

Hana Mašlíková na Instagramu (červen 2026)

Někdejší modelka Hana Mašlíková (44) se na sociálních sítích otevřeně vyjádřila k poznámkám sledujících na adresu své postavy. Podle vlastních slov už ji kritika nechává chladnou a místo názorů...

Slavný román se četl víc než Bible, do Československa přinesl nezvyklé jméno

Olivia de Havillandová jako Melanie a Vivien Leighová jako Scarlett ve filmu...

Víte, po kom se jmenuje spisovatelka Scarlett Wilková nebo jedna z postav seriálu Vyprávěj? Jméno Scarlett vnesla do literatury Margaret Mitchellová v románu Jih proti Severu, který vyšel v roce...

30. června 2026  12:26

Ester Ledecká zapózovala v bikinách na dovolené v Řecku a nadchla fanoušky

Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....

Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...

30. června 2026  11:36

Dětská hvězda hororu Kruh zemřela ve 35 letech na AIDS, odhalili lékaři

Daveigh Chase na premiéře seriálu Big Love (12. ledna 2011)

Americká herečka Daveigh Chase, známá jako dětská hvězda hororu Kruh, zemřela v polovině června ve věku 35 let. Soudní lékař nyní oznámil, že příčinou smrti byly komplikace spojené s AIDS. V...

30. června 2026  10:26

Jak dnes vypadá Natália ze Svatby na první pohled? Změnily ji plastiky i výplně

Natália Mykytenko (7. června 2024)

Když se v roce 2020 objevila v reality show Svatba na první pohled, diváci ji přezdívali „ledová královna“. Dnes by ale Natálii Mykytenko (28) poznal jen málokdo. Od účasti v televizním experimentu...

30. června 2026  9:31

Krajčo odmítl spolupráci s Charlotte Gott. Čeština by jí slušela víc, myslí si

Charlotte Gott (2026)

Richard Krajčo (49) otevřeně promluvil o hudební kariéře Charlotte Gott (20). Dcera Karla Gotta se podle něj vydala odvážnou cestou, když zpívá výhradně anglicky. Přestože její zahraniční ambice...

30. června 2026  8:38

Svatbu jsem nikdy neprožívala, není pro mě metou, říká Hana Vagnerová

Herečka Hana Vagnerová a její partner, Francouz Nicolas Escavi (Praha, 15....

„Recenze mě nezajímají. Nečtu je u nás a nepídím se po nich ani v Itálii,“ říká Hana Vagnerová, kterou čeká na jihu Evropy natáčení dvou projektů. „Já si myslím, že člověk sám ví, jestli práci odvedl...

30. června 2026

Někdo řeší krizi středního věku ženami, já sázím kytičky, ukázal zahradu Vémola

Karlos Vémola se pochlubil zahradou a svým domácím „růžovým královstvím“....

Karlos Vémola (41) je známý především jako zápasník MMA, milovník exotických zvířat a luxusních aut. Tentokrát ale fanouškům ukázal svou úplně jinou tvář. Na Instagramu zveřejnil video ze zahrady...

30. června 2026

Nejvýstřednější český zpěvák by dnes oslavil 60 let. Chtěl být králem optimismu

Daniel Nekonečný (2013)

Měl image milovníka exotiky a nestárnoucího bouřliváka, chtěl být králem optimismu. Zpěvák a tanečník Daniel Nekonečný zestárnout nestihl, zemřel na infarkt v roce 2019. Dnes by oslavil šedesáté...

29. června 2026  15:25

Princezna Kate po rakovině zdolala za den nejvyšší vrcholy Anglie, Skotska a Walesu

Britská princezna Kate na návštěvě Itálie ve městě Reggio Emilia (13. května...

Princezna Kate na podporu nemocnice, kde se léčila s rakovinou, absolvovala výzvu Three Peaks Challenge (Výzva tří vrcholů). Za den zdolala nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu. Podle...

29. června 2026  14:27

„Nejkrásnější holčička světa“ Thylane Blondeau se vdala. Vzala si DJe

Thylane Blondeau v Miláně (22. února 2023)

Francouzská modelka Thylane Blondeau (25), kterou časopis Vogue Enfants v minulosti proslavil coby nejkrásnější holčičku světa, je vdanou paní. V Paříži si vzala francouzského DJe Benjamina Attala...

29. června 2026  13:38

Móda z BET Awards: Nechyběly napěchované dekolty, sexy róby i lascivní outfity

Móda na BET Awards v Los Angeles (28. června 2026)

Udílení BET Awards, které oslavuje úspěchy Afroameričanů a dalších menšin v hudbě, herectví, sportu a dalších oblastech showbyznysu, si v Los Angeles nenechala ujít řada známých tváří. Dámy předvedly...

29. června 2026  11:34

Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...

Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro...

29. června 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.