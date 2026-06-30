Láska, která mě proměnila. Katy Perry vychvaluje partnera Trudeaua

Zpěvačka Katy Perry se rozpovídala o vztahu s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem a přiznala, že právě on jí pomohl překonat jedno z nejtěžších období života.
„Teď mám ve svém životě lásku, která mě úplně proměnila. Když Beatles zpívají, že všechno, co potřebujete, je láska, myslíte si, že je to klišé, ale je to tak,“ uvedla jednačtyřicetiletá hvězda v podcastu Unfamous.
Perry zároveň přiznala, že jí v posledních měsících pomohla také terapie a transcendentální meditace. Za sebou má totiž náročné období. Její nová hudební tvorba se nesetkala s očekávaným úspěchem a skončil i její dlouholetý vztah s hercem Orlandem Bloomem.
|
Katy Perry a Justin Trudeau poprvé na červeném koberci. Spekuluje se o miminku
Dnes je ale podle všeho opět šťastná. S Trudeauem se v posledních týdnech objevuje na veřejnosti stále častěji. Nedávno je fotografové zachytili při romantickém pikniku v kalifornské Santa Barbaře, kde se objímali a líbali.
Perry tvořila s Bloomem pár od roku 2016. Po několika rozchodech a návratech se v roce 2019 zasnoubili a o rok později se jim narodila dcera Daisy Dove Bloom. Svatby se však nikdy nedočkali a loni oznámili definitivní konec vztahu.
Také Trudeau má za sebou dlouholeté manželství. S bývalou televizní moderátorkou Sophií Grégoire Trudeauovou strávil téměř dvě desetiletí a vychovali spolu tři děti. Rozchod oznámili v roce 2023 s tím, že nadále zůstávají blízkými partnery vycházejícími si vstříc při výchově potomků.
Katy Perry patří k nejúspěšnějším popovým zpěvačkám své generace. Proslavila se hity jako I Kissed a Girl, Firework nebo Roar. Justin Trudeau byl v letech 2015 až 2025 premiérem Kanady.