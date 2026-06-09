Katy Perry a Justin Trudeau poprvé na červeném koberci. Spekuluje se o miminku

Společně vystoupili téměř rok poté, co Katy Perry a její bývalý snoubenec Orlando Bloom potvrdili rozchod. Na červeném koberci s Justinem Trudeauem pózovala fotografům, a dokonce svého nového muže líbala. Expremiér byl navíc po boku zpěvačky i během setkání s fanoušky a podepisování autogramů.
Právě fanoušci začali na sociálních sítích spekulovat, jestli zpěvačka není těhotná. Bývalý premiér ji totiž při objímání položil ruku na bříško. Perry ji pak rychle odsunula.
Katy Perry, která má s Bloomem pětiletou dceru Daisy, se s Trudeauem objevila i při několika soukromějších příležitostech. Minulý měsíc například sdílela fotografii, na níž ho drží za ruku během pobytu na festivalu Coachella.
Přestože se ke svému vztahu s Trudeauem veřejně příliš nevyjadřuje, několik narážek už učinila. Dva dny poté, co byly zveřejněny fotografie dvojice z dovolené na její jachtě v kalifornské Santa Barbaře, reagovala během koncertu v Londýně na fanouška, který ji požádal o ruku. Se smíchem odpověděla: „Přála bych si, abyste se zeptal před 48 hodinami.“
Během stejného vystoupení se zmínila také o svých předchozích vztazích s Orlandem Bloomem a bývalým manželem Russellem Brandem. Publikum oslovila slovy: „Londýne, Anglie, takhle vypadáte v pondělí večer po celém dni v práci a po celém dni ve škole? Není divu, že se pořád zamilovávám do Angličanů.“ Vzápětí však dodala další poznámku, kterou řada lidí spojila právě s Trudeauem: „Ale vlastně už ne.“
Justin Trudeau byl ženatý se Sophií Grégoire. Byli spolu osmnáct let. Vzali se v roce 2005, mají spolu tři děti Xaviera, Ellu-Grace a Hadriena a rozvedli se v roce 2023.