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Perry a Trudeau si užívají. Potkala jsem lásku svého života, básní zpěvačka

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  9:36
Katy Perry si užívá pohodovou letní dovolenou na jihu Francie.

Katy Perry si užívá pohodovou letní dovolenou na jihu Francie. | foto: Profimedia.cz

Justin Trudeau a Katy Perry na festivalu Tribeca v New Yorku (8. června 2026)
Katy Perry si užívá pohodovou letní dovolenou na jihu Francie.
Katy Perry si užívá pohodovou letní dovolenou na jihu Francie.
Katy Perry si užívá pohodovou letní dovolenou na jihu Francie.
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Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau jsou zamilovaní až po uši. Pár se nedávno vrátil z dovolené v Řecku, kde si užíval pohodovou dovolenou na lodi. Sama zpěvačka se svou zamilovaností po roce vztahu netají. Na nedávné premiéře svého koncertního filmu Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris dokonce Trudeaua označila za „lásku svého života“.

„Cítím se v mnoha aspektech svého života jako vyrovnanější člověk. Jsem velmi zamilovaná,“ svěřila se na festivalu Tribeca, kde se premiéra filmu konala. Spekulace o jejich vztahu se poprvé objevily v červenci 2025, v prosinci téhož roku ho potvrdili na sociální síti Instagram.

Pro oba jde o nový vztah po dlouhých předchozích partnerstvích. Perry se v lednu minulého roku rozešla s hercem Orlandem Bloomem, se kterým má šestiletou dceru Daisy Dove. Zdroje z jejich okolí tenkrát tvrdily, že se „v uplynulých měsících rozhodli ve svém vztahu soustředit na společnou výchovu dcery. Zároveň zdůraznili, že jejich společnou prioritou je „vychovávat ji s láskou, stabilitou a vzájemným respektem“.

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé oficiálně ukázali na veřejnosti jako pár. (26. října 2025)

Trudeau se v roce 2023 rozvedl se Sophie Grégoire Trudeauovou po 18 letech manželství. Společně mají tři děti - 18letého syna Xaviera, 17letou dceru Ellu-Grace a 12letého syna Hadriena.

Zdá se, že Perry si získala i Trudeauovy děti. Jeho nejstarší syn Xavier, který se věnuje hudbě, prozradil, že mu zpěvačka pomáhá s jeho tvorbou. „Když jsem s nějakou písničkou opravdu spokojený, pošlu ji jí. Vždycky mi ráda poradí nebo mi řekne, co bych měl změnit,“ řekl v podcastu Can’t Be Censored. Na otcovu novou partnerku měl jen slova chvály: „Je strašně milá. Úplně normální. A myslím, že táta je šťastný, a to je hlavní.“

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