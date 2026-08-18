Perry a Trudeau si užívají. Potkala jsem lásku svého života, básní zpěvačka

„Cítím se v mnoha aspektech svého života jako vyrovnanější člověk. Jsem velmi zamilovaná,“ svěřila se na festivalu Tribeca, kde se premiéra filmu konala. Spekulace o jejich vztahu se poprvé objevily v červenci 2025, v prosinci téhož roku ho potvrdili na sociální síti Instagram.
Pro oba jde o nový vztah po dlouhých předchozích partnerstvích. Perry se v lednu minulého roku rozešla s hercem Orlandem Bloomem, se kterým má šestiletou dceru Daisy Dove. Zdroje z jejich okolí tenkrát tvrdily, že se „v uplynulých měsících rozhodli ve svém vztahu soustředit na společnou výchovu dcery. Zároveň zdůraznili, že jejich společnou prioritou je „vychovávat ji s láskou, stabilitou a vzájemným respektem“.
Trudeau se v roce 2023 rozvedl se Sophie Grégoire Trudeauovou po 18 letech manželství. Společně mají tři děti - 18letého syna Xaviera, 17letou dceru Ellu-Grace a 12letého syna Hadriena.
Zdá se, že Perry si získala i Trudeauovy děti. Jeho nejstarší syn Xavier, který se věnuje hudbě, prozradil, že mu zpěvačka pomáhá s jeho tvorbou. „Když jsem s nějakou písničkou opravdu spokojený, pošlu ji jí. Vždycky mi ráda poradí nebo mi řekne, co bych měl změnit,“ řekl v podcastu Can’t Be Censored. Na otcovu novou partnerku měl jen slova chvály: „Je strašně milá. Úplně normální. A myslím, že táta je šťastný, a to je hlavní.“