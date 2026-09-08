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Katie Holmesová má novou lásku. S umělcem si užívá v bikinách u jezera Como

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  10:13
Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s...

Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s novým partnerem. (7. září 2026) | foto: Instagram @katieholmes

Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s...
Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s...
Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s...
Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s...
62 fotografií
Katie Holmesová má novou lásku. Sedmačtyřicetiletá americká herečka tvoří nově pár s o osm let mladším newyorským umělcem Jasonem Bardem Yarmoskim. Dvojice svůj vztah zpočátku držela v soukromí, v posledních měsících už ale společné chvíle neskrývá. Společně se objevili na několika veřejných akcích a v září vyrazili také na romantickou dovolenou do Itálie.

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Yarmosky s Holmesovou zveřejnili na Instagramu fotografie z pobytu u jezera Como. Na snímcích se společně plaví na lodi, koupou se a užívají si chvíle při západu slunce. Herečka, která na jedné z fotek předvedla také skvělou postavu v bikinách, nedávno svého nového partnera veřejně označila za „toho nejlepšího z nejlepších“, když mu na sociálních sítích přála k narozeninám.

Jason Bard Yarmosky se narodil v roce 1987 v New Yorku a věnuje se malbě a kresbě. Ve své tvorbě se zabývá například tématy času, stárnutí a paměti. Jeho díla byla vystavena v několika významných amerických muzeích a galeriích.

Herečka byla v minulosti spojována s několika známými muži. Ještě před svou největší slávou chodila s hercem Joshuou Jacksonem, s nímž se poznala při natáčení seriálu Dawsonův svět. Později byla zasnoubená s hercem Chrisem Kleinem a několik let tvořila pár také s hercem a zpěvákem Jamiem Foxxem. Po rozvodu s Tomem Cruisem měla vztahy například s kuchařem Emiliem Vitolem Jr. nebo hudebníkem Bobbym Wootenem III.

Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s novým partnerem. (7. září 2026)
Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s novým partnerem. (7. září 2026)
Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s novým partnerem. (7. září 2026)
Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s novým partnerem. (7. září 2026)
62 fotografií

Právě manželství s Cruisem patřilo k nejsledovanějším kapitolám jejího soukromí. Vzali se v roce 2006 při scientologickém obřadu v Itálii a ve stejném roce se jim narodila dcera Suri. Manželství skončilo rozvodem v roce 2012 a Holmesová následně získala primární péči o dceru. Suri letos oslavila dvacáté narozeniny a studuje muzikálové herectví na Carnegie Mellon University.

S otcem se osobně nevídá od roku 2013, po dokončení střední školy se nechala přejmenovat na Suri Noelle. Druhé jméno převzala po své matce, která se celým jménem jmenuje Katie Noelle Holmesová. Změna jména byla tehdy popisována jako možný symbol nového začátku, konkrétní důvod však Suri veřejně neuvedla.

Katie Holmesová se českým divákům nejvíce zapsala do paměti jako Joey Potterová ze seriálu Dawsonův svět. Zahrála si také Rachel Dawesovou ve filmu Batman začíná nebo v romantické komedii První dcera. V posledních letech se věnuje rovněž režii a v roce 2026 se znovu pracovně spojila s Joshuou Jacksonem ve filmu Happy Hours.

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