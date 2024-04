Člověk si v těhotenství přehází priority, říká Sokolová. Čeká dítě s miliardářem

Spojila jste se pracovně s módním návrhářem Lukášem Macháčkem. Proč?

Nová módní kolekce bude pomáhat dobré věci, výtěžek z prodeje půjde na podporu rodin pečujících o autisty. Jako hlavní symbol má modré srdce, modrá je barva autismu i barva komunikace. Duben je měsícem autismu a motiv srdce je v kolekci proto, protože to je naše srdeční záležitost. Nadační fond AutTalk jsme založili s mým tátou na základě rodinné zkušenosti. Můj bráška je těžký autista. Všechno se krásně spojilo.

Viděli jsme tu dnes na představení kolekce i autorku jednoho z motivů, která ho zde pyšně předvedla. Těší vás, že dokážete do práce zapojit i konkrétní lidi s poruchami autistického spektra?

Těší mě to opravdu moc. V rámci té kolekce můžete vidět mnoho potisků a různých kreseb, jejichž autory jsou i děti s poruchami autistického spektra. Dvě z nich sem dnes dorazily, čehož si moc vážím, protože pro ně je to samozřejmě velmi náročné, být v tomto živém prostředí se spoustou lidí.

Jak se cítíte v den svých pětatřicátých narozenin?

Cítím se skvěle.

Jste v požehnaném stavu, jak u vás probíhá těhotenství? Změnily se vám výrazně chutě?

Musím říct, že žádné chutě jsem neměla. Možná na začátku byly trošku nevolnosti, což většinou u holčiček bývá. Ale teď se cítím opravdu fajn.

Prozradila jste pohlaví miminka, je to splněný sen, že po vás vaše holčička podědí mimo jiné i panenky Barbie s kabrioletem?

Pro mě je velký splněný sen to, že čekám miminko. Na pohlaví mi až tak nezáleželo. Upřímně je pro mě důležité, aby bylo to malé zdravé a aby všechno proběhlo v pořádku. Jak říkám, zdraví je to nejdůležitější. Zatím je vše jak má být, takže se moc těším.

Velkým tématem bývá výběr jména. Jak to vypadá u vás doma? Už jste procházeli kalendáře a máte užší výběr?

Ano, už jsme každý přišli s několika favority. A už jsme tedy popravdě i vybrali jméno. Ale to zatím ještě nebudu prozrazovat.

Chtěla jste, aby znělo ryze česky?

Bude to Češka, tak by měla mít české jméno. Ale myslím si, že je fajn, když to jméno je možné překlopit i do jiného jazyku, třeba do angličtiny.

Budete úzkostlivou maminkou? Nebo jak si to zatím představujete?

To si řekneme třeba za rok. (smích) Těžko říct. To nejsem samozřejmě vůbec schopna odhadnout. Uvidíme.

Probíhal u vás nějaký lehký „trénink“ – hlídala jste třeba občas děti přátelům?

Moje blízké kamarádky už skoro všechny děti mají. Navíc jsem tetou dvou chlapečků, takže nějaké zkušenosti s dětmi už mám. Nejsem tím úplně nepolíbená.

Jak těhotenství přeřadilo vaše priority?

Zajímavá otázka. V tomhle stavu si to člověk nějakým způsobem určitě všechno přeřadí. Třeba práce už pro něj není na prvním místě, ale první je samozřejmě vždycky to děťátko a odteď už to tak bude napořád. Priority se mi asi hodně přehází hlavně ve chvíli, až bude malá na světě.

Co vaše emoce, když jste partnerovi oznámila, že jste těhotná?

Je to velká novina, takže to byly samozřejmě velké emoce a velká radost.

Označila byste zatím rok 2024 svým rokem? Jste v jiném stavu, nadace hezky funguje, máte za sebou různé podařené spolupráce...

Ano, jsem za vše moc vděčná. Jak za miminko, tak za to, jak hezky všechno funguje a jak se nám daří.