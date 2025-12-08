Bývalý prezident Václav Klaus je pradědečkem, vnučka Kateřina porodila dceru

Kateřina Klausová (nyní Pirochová) a Tomáš Piroch se zasnoubili v červenci 2024 a vzali se letos v červnu. Svatba proběhla v luxusním hotelu The Grand Mark Prague, který si v minulosti k pobytu v Praze zvolily i slavné hollywoodské celebrity jako Johnny Depp, Gérard Depardieu, Woody Allen nebo zpěvačka Beyoncé.
Na svatební hostině se podávalo tradiční menu – hovězí vývar a svíčková. Nechybělo ani krájení svatebního dortu. Svou vnučku přišli v její velký den podpořit i exprezident Václav Klaus s manželkou Livií, která je už desetinásobnou babičkou.
„Jsme rádi, že se vzali, protože se s partnerem k sobě vážně hodí a věříme, že jim to vydrží,“ řekla bývalá první dáma v rozhovoru pro ShowTime. „Je to první vnouče z deseti, které se žení nebo vdává, a teď jsou naděje na budoucí pokračování, tak tomu fandíme,“ dodal Klaus.
Jen pár dní po svatbě oznámili novomanželé na Instagramu u fotky ze svatební cesty na Azorských ostrovech, že čekají své první dítě. „Aby toho nebylo málo… Jsem v tom,“ napsala Pirochová, dříve Klausová, s hashtagem #vjináči.
Vnučka exprezidenta Klause v roce 2021 završila studium na pražské VŠCHT, kde absolvovala obor biotechnologie léčiv. Loni k titulu Ing. přidala ještě titul MSc. Pracuje v nadnárodní biotechnologické společnosti Sotio Biotech. Její partner, házenkářský reprezentant Piroch, působí jako pravá spojka v polském týmu SPR Orlen Wisla Plock.
Kateřinin otec Václav Klaus mladší, exposlanec, bývalý člen ODS, někdejší předseda Trikolory a bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG, má celkem čtyři děti – kromě Kateřiny ještě dceru Elišku a syny Vojtěcha a Jakuba. Kateřinu má se svou první manželkou Kamilou.
Otec Václava Klause mladšího, exprezident Václav Klaus, oslavil letos 84. narozeniny. Má deset vnoučat a díky vnučce Kateřině se nyní stal poprvé také pradědečkem.