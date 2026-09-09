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Kateřina Marie Fialová je zamilovaná. Její milý je z herecké rodiny

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Kateřina Marie Fialová (Praha, 12. listopadu 2020)

Kateřina Marie Fialová (Praha, 12. listopadu 2020) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kateřina Marie Fialová (Praha, 12. listopadu 2020)
Kateřina Marie Fialová (Praha, 12. listopadu 2020)
Kateřina Marie Fialová (Praha, 12. listopadu 2020)
Kateřina Marie Fialová (Praha, 12. listopadu 2020)
63 fotografií
Je vyklidněná a spokojená. Ale kdo způsobil v jejím životě tuto rovnováhu, Kateřina Marie Fialová říct nechce. „Soukromý život mám teď v takovém ochranném obalu a až on bude připravený, tak to rozpoutáme,“ usmívá se.

Není ale tajemstvím, že její milý je z branže, dokonce z rodiny, která je spjatá s herectvím. Nicméně neměl čas přijít ani na její filmovou premiéru Dokonalý den do CineStar Anděl a nechystá se ani na další do Divadla Hybernia, kde Kateřina Marie hraje v muzikálu Saturnin. Ten je adaptací slavného Jirotkova románu s hudbou a texty písní od Romana Říčaře.

„Až na to vstávání na tom nic těžkého nebylo. My měli tak skvělou partu, tak příjemné prostředí, že jsem se tam strašně moc těšila. A když byly nějaké komplikace, tak to šlo mimo mě, já si žila v takovém tom svém dokonalém natáčení,“ vrací se herečka k práci na filmu Dokonalý den, v němž ztvárnila po boku Vladimíra Polívky hlavní ženskou postavu. „To způsobila Tereza Kostková, která na mě upozornila režiséra Jiřího Matouška. Tak mě pozvali na casting, což mě překvapilo, a pak ještě víc, když jsem ho vyhrála,“ přiznává.

Vladimír Polívka, Kateřina Marie Fialová a Jiří Matoušek na premiéře filmu Dokonalý den (1. září 2026)

Tereza jí ve filmu hraje maminku, která sama ví, co je pro její dceru nejlepší a ráda by ji dala dohromady s charismatickým, sebevědomým Ellisem. Kateřinina vlastní maminka spáchala před lety sebevraždu a i když se člověk s takovou ránou vyrovnává celý život, herečce nevadí o rodině mluvit. „Já jsem si dělala, co jsem chtěla, protože rodiče na mě neměli moc sílu,“ přiznává.

Maminka cvičila aerobik, poté byla učitelkou češtiny a nakonec účetní. Po ní má Kateřina pohybové vlohy, věnovala se vrcholově stepu, čtyřikrát byla mistryní světa. Její otec, který podlehl rakovině, hrál na klavír a byl ředitelem plynárenské firmy. Ke kumštu měli rodiče blízko.

Postavu Anny, kterou ve filmu hraje, přirovnává ke zkrocenému divokému koni. „Je rozumná, pracovitá, spolehlivá, ale chce být dokonalá pro svou matku, nikoliv pro sebe. Pokud bych ji měla za kamarádku, tak bych měla vskutku obrovské štěstí. Já bych zase Annu na oplátku přiučila upouštění páry, nadhledu a spontánnosti. Ale k tomu jí dopomůže jiná dobrá duše, naráží na Edu,“ kterého hraje Vladimír Polívka.

Kateřina Marie Fialová a Vladimír Polívka ve filmu Dokonalý den (2026)

I v muzikálu Saturnin získala hlavní ženskou roli – Barboru a souběžně dělá asistentku choreografie. „Užívám si to, ale zároveň zjišťuji, že tahle kombinace je docela velká řehole,“ svěřila se na jedné z posledních zkoušek, které vedl režisér Tomáš Dianiška.

„Některé tance vymyslela Ivana Hannichová, divadelnější pohyby jsou moje práce. Chtěla bych v tom dál pokračovat, tak vysílám do světa, že kdyby někdo chtěl, jsem k dispozici a ráda,“ říká Kateřina Marie, která je všestrannou umělkyní. Zpívá, hraje, tancuje a stepuje, což předvedla mimo jiné v televizní show Tvoje tvář má známý hlas.

„Barbora je moderní dáma, která ví, co chce, akorát že Jirotka ji neslyší,“ říká o své postavě v Saturninovi. I herečka ví, co chce. „Teď se nacházím v etapě životního klidu, hlavně v soukromí. Nechci se stresovat, být s člověkem, který mi není úplně příjemný a naštěstí se nic takového ani neděje. Jsem strašně ráda, že už na to mám ty koule,“ popisuje svůj osobní vývoj.

Radek Melša a Kateřina Marie Fialová v muzikálu Saturnin

Umí si ale nastavit hranice i v pracovních vztazích. „Nejprve to řeknu jako dáma a když mě někdo neslyší, tak to zopakuji po svém. Ale většinou to není třeba, nemusím vybuchnout, ono už je to na mě poznat před tím,“ říká.

Léto prožila opět ve stavu stěhování. Nikoliv k příteli, ale do nového bytu. Neměla čas ani na dovolenou. „Nejradši bych vyrazila do Norska. Láká mě to do hor,“ prozrazuje. Jejími zálibami je četba a běháním s pejsky. Nic dalšího nestíhá.

V kostýmu Barbory, který vychází z módního stylu první republiky, jí to velmi sluší. „Já bych to období klidně vrátila,“ prozradila herečka. „Určitě si něco podobného pořídím do svého šatníku.“ O ten se jí naposledy postaral stylista Dušan Chrástek, který z ní u příležitosti premiéry filmu Dokonalý den, udělal femme fatale.

11. ledna 2026
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