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Lidé nevěděli, co si o nás myslet. Teď je to jiné, říká Kateřina Kristelová

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Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka | foto: Archiv K. Kristelové

Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová
Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka
Noel a Liam Gallagherové na premiéře dokumentu Don’t Look Back In Anger na...
Liam Gallagher a jeho bratr Noel Gallagher ve filmu Oasis: Don’t Look Back in...
56 fotografií
„Je to skupina mého mládí, mám jejich hity ráda. Ale Tomáše jsem musela trošku přemlouvat, aby šel,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Kateřina Kristelová, která se se svým manželem Tomášem Řepkou vypravila na slavnostní premiéru dokumentu Don’t Look Back in Anger.

Tomáš Řepka promluvil o fotkách, na kterých se líbá s neznámou ženou

Přítomností novinářů byli oba zaskočení. „Společenským událostem se už léta vyhýbáme a byli jsme informováni, že tato bude komornějšího charakteru. Vyjma premiéry Tomášova dokumentu nebo festivalu v Karlových Varech, kam občas zavítáme, důsledně na akce tohoto typu nechodíme,“ neskrývala Kateřina Kristelová rozčarování.

Podobnými kritérií se řídí i při výběru dovolené. „Každý rok brázdíme na obrovské lodi Středomoří. A vždycky si to užijeme, protože na ní plujeme s lidmi z Evropy, kteří Tomáše v podstatě neznají, což je pro něj vzácná věc. Jednoduše, hledáme místa, kde bude minimum Čechů, protože chceme klid a ne, aby si nás někdo pokoutně fotil nebo natáčel na mobil. Letos jsme tuhle cestu absolvovali už v červnu a bylo to opět krásné,“ vypráví.

Zájem o Řepku se dramaticky vystupňoval poté, co byl přistižen při dostaveníčku s neznámou ženou. Manželé ale tuto kapitolu přešli a uzavřeli. O smíření je i film, který popisuje, jak se k sobě navrátili bratři Noel a Liam Gallagherovi z legendární britské kapely Oasis. Ta bývala a dodnes je velkým fandou Manchester City, což byl jeden z rivalů West Hamu, za který hrával Tomáš Řepka.

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka
Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová
Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka
Noel a Liam Gallagherové na premiéře dokumentu Don’t Look Back In Anger na filmovém festivalu v Benátkách
56 fotografií

„Z pochopitelného důvodu je tudíž až tak neregistroval. Ale já třeba jejich skladbu Wonderwall považuji za jednu z nejkrásnějších milostných písní,“ říká Kateřina. „A Tomáš jim teď propadl taky, v autě sjíždíme pořád Oasis,“ dodává. Tomášovou srdcovkou ale stejně navždy zůstane Iron Maiden. Už proto, že jejich kytarista fandí klubu, za který fotbalový obránce v Británii hrával, nosí potítko s jeho emblémem. „Takže my jsme velcí ‚pronásledovatelé‘ Iron Maiden. Byli jsme i na jejich koncertech. Já se u toho tolik nebavím, na mě je to trošku tvrdší hudba, ale Tomáš je hluboce miluje. Je to kapela jeho srdce, stejně jako Metallica,“ prozrazuje Kateřina.

Na dokumentu o Oasis je stejně jako většinu diváků dostal příběh znesvářených bratrů. „Já jsem ve své rodině rozkol takového typu nezažila a myslím, že ani Tomáš. Patnáct let se nebavit se svým sourozencem muselo být pro psychiku obou náročné a komplikované. Ani jejich děti se nikdy neviděly, zato teď se mají moc rády, jsou nejlepší přátelé,“ vypráví Kristelová, čím ji film oslovil.

„Nikdo z nás neprochází životem bezkonfliktně. Ale já to neznám, zažila jsem spíš pracovní rozchody. Když se něco takového stane v rodině, je to traumatické,“ zamýšlí se. „Nejvíc mě ale na tom překvapuje, že se ti kluci nesmířili dřív. Zřejmě se musel nají šikovný promotér a přijít s nabídkou, která nejde odmítnout,“ přemýšlí nahlas. Svoje usmíření bratři totiž oslavili velice úspěšným turné. „A každá věc časem vyvane, hroty se obrousí, takže i tohle nejspíš sehrálo roli,“ dodává bývalá moderátorka hudebního pořadu Hit na TV Prima a Óčku. I když prvních patnáct minut filmu byl pro ně těžce skousnutelnou nudou, nakonec oba vydrželi a příběh si vychutnali.

Tomáš Řepka promluvil o Kristelové, vězení i českém fotbalu. Jsem v zenu, říká

„Taky jsem zastáncem usmiřování. Ale když někdo překročí únosnou mez, má tendenci ukazovat mi nerespekt a neúctu, což jsem zažila od řady novinářů, nad nimiž jsme vyhráli spoustu soudů, a také od jednoho politika, tak potom už pro mě usmíření není možné. Ale to se nevylučuje s tím, že obecně jsem za odpouštění,“ dodává.

Před půl rokem zaznamenal u diváků velký úspěch dokument Řepka: Hříšník, který se držel na předních příčkách sledovanosti na Oneplay. „Tomáš je fotbalovou legendou, tak to je. Byť já sama nejsem milovníkem sportu, tak vidím, protože s ním žiju, s jakým obrovským respektem k němu lidi přistupují. A to ten film ukázal a ještě posílil, byť se nevyhýbal pravdě. To byl taky velmi silný příběh,“ hodnotí zpětně dílo Petra Větrovského.

Dostalo se jim na něj nebývalého zpětného ohlasu. „Přiznávám, že to pro mě bylo až nepochopitelné. Ale lidé nás zasypávali podobnými příběhy, jaký jsme prožili my dva nebo jaký má za sebou Tomáš. Byly to bez přehánění stovky zpráv. Všechny je mám uložené. Ten film dodal lidem naději, že i když je váš život jako na horské dráze a může se někde zaseknout, neznamená to, že musí skončit špatně. Ale je pravda, že ten obrat správným směrem se nepodařil všem. Je tady řada sportovců...,“ vypráví. „Nám ten film pomohl. Do té doby jsme na lidi působili spíš jako kontroverzní pár, ale díky tomuto dokumentu pochopili, že při sobě stojíme v dobrém i zlém,“ říká.

Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová

V závěru filmu předává Tomášovi klíč od chaty. „To byl můj tajný dárek, který jsem před ním půl roku skrývala. Tomáš moje přípravy neprokoukl a myslel si, že jedeme na placený víkendový pobyt někam do přírody, kde bude moci lovit ryby. Protože on je vášnivý rybář. Každý den se tomu věnuje,“ popisuje.

„Když jsem mu předávala klíč od chaty s rybníkem, dojalo ho to. A vidět Tomáše Řepku brečet není častý jev,“ vypráví. „Já si k tomu místu musela zprvu vztah hledat, protože jsem městská holka. A tam vyjí vlci, k plotu nám chodí srnky... Ale užíváme si to moc a já zjišťuji, jak krásná jsou všechna roční období,“ dodává.

Na Valentýna příštího roku spolu oslaví deset let. Scházeli se dřív, ale právě čtrnáctého února byli novináři odhaleni a museli s pravdou ven. „Ne každý našemu vztahu zpočátku přál, ale postupem času se začali nabalovat přátelé, kteří chápali, že opravdu při sobě stojíme, ať se děje cokoliv. A i kvůli nim plánujeme oslavu našeho výročí. Chceme, aby byli u toho, protože jsou loajální a stojí při nás,“ vypráví Kristelová. „Nejspíš si objednáme nějakou chatu a užijeme si dva dny v klidu stranou od lidí,“ prozradila.

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