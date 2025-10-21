Zvítězil rozum, říká Kristelová, která s Řepkou uvažovala o dítěti

„Posledních pět let žijeme krásný poklidný život. To, co jsme měli mít na začátku, prožíváme teď. Tenkrát Tomáš řešil rozvod a spoustu dalších problémů,“ vzpomíná manželka fotbalisty Tomáše Řepky.
Jak těžkým profesním i soukromým obdobím si jeden z nejlepších českých obránců v minulosti prošel, rekapituluje film Řepka: Hříšník, který o něm natočil Petr Větrovský. Tomáš Řepka ho dosud neviděl, chce si ho vychutnat společně s diváky, kteří se něj mohou podívat v různých městech republiky, kam pojede v rámci Hříšník tour i Tomáš, aby s lidmi pobesedoval. Když ale viděl trailer k filmu, rozplakal se. Dokonce opakovaně. V soukromí i před novináři.
Řepka byl vždycky srdcař, emotivní hráč, což ho dovedlo k vrcholným výkonům i pověstným blikancům. Ale dojatá byla i Kristelová. „Když člověk některé věci vidí a konfrontuje se s nimi přes filmové plátno, je to náročné,“ přiznává.
Každopádně Řepka stál velmi o to, aby ho Větrovský nestavěl na piedestal a „prásknul“ na sebe ve sto padesáti minutovém dokumentu všechno. „Odmítám ze sebe dělat někoho, kým nejsem a ani jsem nebyl,“ prozrazuje, jak k filmové zpovědi přistupoval.
„Protože jsme spolu necelých deset let a nezažila jsem ho tudíž v jeho plné fotbalové kariéře, bylo pro mě velkým překvapením, jakou legendou Tomáš byl,“ říká Kristelová, která film už viděla. „Já to zažila v zahraničí ve Florencii, kde ho lidé poznávali a ve West Hamu to bylo to samé. Dodnes jakmile se přiblíží k nějakému fotbalovému stadionu, lidi si ho dávají dohromady s jeho hráčskou kariérou, která byla bez pochyby skvělá.“
Sama se pak zasloužila o to, aby dokument reflektoval i téma žen. Včetně jeho předchozích nepovedených manželství a rodinných vztahů. „Za ta léta toho vím už o Tomášovi hodně, znám jeho postoje a názory, ale překvapila mě ta jeho obrovská touha být maximálně otevřený. Skoro bych měla tendenci brzdit ho, protože mi přijde, že si svými někdy až neuváženými vyjádřeními nabíhá. Ale chtít zkrotit Řepku? To nejde,“ přiznává bývalá moderátorka.
„Někteří lidé si myslí, že se mi to povedlo. Ale kdyby s námi žili, věděli by, že Tomáš se zkrotit nedá. Ale od té doby, co je se mnou, už ‚neskáče‘ z mrakodrapů bez padáku,“ usmívá se. „Posledních pět let je klid. Blikance skoro nejsou. Myslím si, že hejtři, kteří jsou na Tomáše zaměření, musí být smutní. Ale uvidíme, co bude dál. Tomáš prošel velkou vnitřní proměnou, ale je to bouřlivák, prudký člověk, cholerik, hellboy, to v něm je pořád. Ale taky má velké srdce,“ říká na adresu svého manžela.
Doma jim to funguje údajně bez problémů. Je to zejména díky rozhodnutí Kristelové upozadit se. „Myslím si, že když člověk žije vedle takhle výjimečného byť i kontroverzního člověka, výrazné persony našeho a svým způsobem i evropského fotbalu, je rozumné ustoupit tři kroky dozadu. Za jeho záda. A mně to nevadilo, byla jsem za to ráda. Showbyznys mě hodně vyčerpával, unavoval. Hledala jsem kotvu, možnost mít rodinu, vytvořit zázemí pro sebe, svoji dceru i Tomáše. Ale nemůžu říct, že bych nebyla činná. Mám spoustu pracovních závazků, jenom se od jisté doby řídím tím, že co veřejnost neví, to nemůže ‚zrušit‘,“ vypráví Kristelová.
Je zapojená do obchodních aktivit, které nesouvisejí s Tomášem ani s moderováním. „Na spoustu lidí, co nás sledují na Instagramu, to může působit, že jenom chodíme po večeřích, užíváme si a občas někam vycestujeme. Není to pravda. Já akorát některé věci ukazovat nechci,“ dodává. Upozaděná je i doma. „Jsem servisman,“ říká.
Moderátorství pustila k ledu, zejména v souvislosti s neuctivými články kdysi také o řadu pracovních příležitostí přišla. Teď ale uvažuje, že by se k němu v trošku jiné podobě vrátila. „Přemýšlím nad talk show, do které bych si zvala ženy, které stojí po boku slavných sportovců,“ prozrazuje.
Řepka má z předchozích manželství tři děti, Kristelová jedno. Dcera Claudie je v deváté třídě, na posledním vysvědčení měla samé jedničky, takže uvažuje o studiu na gymnáziu. I ji ovšem články, které hanily matku a jejího partnera, poškozovaly. „Nejvíc trpěla mediální lynčem v souvislosti s Pavlem Novotným,“ říká Kristelová a naznačuje, že tato kapitola pro ni ještě není uzavřená.
6. ledna 2020
Manželé uvažovali i o společném dítěti. „Přiznám se, že Tomáš o něj moc stál. Ale v době, kdy to mohlo být aktuální, zvítězil u mě zdravý rozum. Těch problémů bylo zpočátku tolik, že by to bylo neuvážené. Přivést na svět dítě je jednoduché, ale je to velká zodpovědnost. Je ovšem otázka, jestli toho nebudeme jednou litovat,“ říká Kateřina, která si teprve teď užívá s Tomášem klidného období.
Poznali se v době, kdy fotbalista procházel takovým peklem, že už nechtěl žít. „Stálo ho dost píle a práce, aby se z toho dostal. Já tu vždycky pro něj byla, věděl, že neodejdu. Myslím, že Tomáš se mnou poznal a já s ním taky, že jsme si pro sebe těmi pravými v dobrém i zlém,“ vypráví moderátorka.
Omlouvám se za dehonestaci. Starosta Novotný zveřejnil omluvu pro Kristelovou
Když šel Řepka do vězení, bylo to těžké pro něj i pro ni. Zvládla to ale sama, bez pomoci psychologa. Oporou jí byla rodina, i když maminka zpočátku její známost s fotbalovou ikonou nepodporovala. „Řekla mi, že jsem překročila rubikon, že už to nemůže být horší. A dnes je velká Tomášova fanynka,“ usmívá se Kristelová.
Film Řepka: Hříšník, který vznikal několik let, bude mít v Praze premiéru jedenáctého listopadu. Předtím odstartuje v Nymburku tour, která povede řadou měst českých i moravských, protože Tomáš nezapomíná, že je původem Valach.
6. března 2025