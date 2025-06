Václav Klaus mladší provdal dceru. Vnučka exprezidenta si vzala sportovce

„V dnešní zvláštní době je trošku revoluční čin oženit se a mít děti. Ta doba je čím dál divnější, ale je třeba říct, že to je to nejdůležitější, co v životě máme a kvůli čemu žijeme. Takže je velice hezké, že jsme se sešli k této příležitosti,“ řekl podle Blesku během svého proslovu otec nevěsty Václav Klaus mladší.

„Svatba je splynutí dvou rodin, které do té doby nebyly spolu a ode dneška jsou. A svatba je slib, který se musí brát vážně. Přeji vám, ať si užijete dnešní den, vám ať je vzpomínka na něj posilou ve dnech, které třeba budou horší,“ dodal.

Na svatební hostině se podávalo tradiční menu, hovězí vývar a svíčková. Nechybělo ani krájení svatebního dortu. Svou vnučku přišli v její velký den podpořit i exprezident Václav Klaus s manželkou Livií (81), která je už desetinásobnou babičkou.

Svatba se konala v hotelu The Grand Mark Prague v Hybernské ulici v Praze, který spadá do sítě Czech Inn Hotels. V minulosti si jej k pobytu zvolily i slavné hollywoodské celebrity jako Johnny Depp, Gérard Depardieu, Woody Allen nebo zpěvačka Beyoncé.

Kateřina Klausová a Tomáš Piroch se zasnoubili loni v červenci. Vnučka exprezidenta Václava Klause v roce 2021 završila studium na pražské VŠCHT, kde absolvovala obor biotechnologie léčiv. Loni k titulu Ing. přidala ještě titul MSc, tedy Master of Science. Nyní pracuje v nadnárodní biotechnologické společnosti Sotio Biotech.

O loňských zásnubách informovala Kateřina Klausová (nyní Pirochová) na Instagramu, kde ukázala foto zásnubního prstenu a připsala hashtag „isaidYES“, tedy „řekla jsem ano“.

Také její partner Tomáš Piroch se tehdy pochlubil na sociálních sítích fotografií se svou snoubenkou. „Dámy a pánové, Inženýrka Master of Science a taky moje žena,“ napsal ke snímku házenkářský reprezentant, který momentálně působí coby pravá spojka v polském týmu SPR Orlen Wisla Plock.

Kateřinin otec Václav Klaus mladší, exposlanec, bývalý člen ODS, někdejší předseda Trikolory a bývalý ředitele soukromého gymnázia PORG má celkem čtyři děti – kromě Kateřiny ještě dceru Elišku a syny Vojtěcha a Jakuba. Kateřinu má se svou první manželkou Kamilou.

Otec Václava Klause mladšího, exprezident Václav Klaus, oslavil 16. června své 84. narozeniny. Letos v dubnu představil svoji novou knihu nazvanou Od Beneše po Ukrajinu.