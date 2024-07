Krásná dcera Václava Klause mladšího se bude vdávat, vezme si házenkáře

O zásnubách informovala Kateřina Klausová na Instagramu, kde ukázala foto zásnubního prstenu a připsala hashtag „isaidYES“, tedy „řekla jsem ano“.

Také její partner Tomáš Piroch se nedávno pochlubil na sociálních sítích fotografií se svou snoubenkou. „Dámy a pánové, Inženýrka Master of Science a taky moje žena,“ napsal ke snímku házenkářský reprezentant, který momentálně působí coby pravá spojka v polském týmu SPR Orlen Wisla Plock.

Stejně jako on se i Kateřina věnuje házené a do nedávna také náročnému studiu. „Mistress of Science aneb víc titulů než moudrosti,“ napsala k fotkám z promoce, na které nechyběla ani její babička Livia Klausová, někdejší první dáma.

Kateřinin otec Václav Klaus mladší, exposlanec, bývalý člen ODS a někdejší předseda Trikolory, má celkem čtyři děti – kromě Kateřiny ještě dceru Elišku a syny Vojtěcha a Jakuba. Kateřinu má se svou první manželkou Kamilou.

V roce 2020 se pyšný otec ve svém příspěvku na Facebooku chlubil fotkami dcery s hudebním nástrojem. „Dcera Kateřina chodívala v dětství roky do lidušky. Má prospěchové stipendium na těžké VŠ (obor biotechnologie léčiv), což jsem v rámci motivace slíbil adekvátně navýšit. Housle jsou pochopitelně české, nikoli čínské,“ napsal.

Otec Václava Klause mladšího, exprezident Václav Klaus, oslavil v červnu své 83. narozeniny. Párty byla na zámečku v Praze na Hanspaulce, kde sídlí Institut Václava Klause.

Mezi hosty nechyběli například expremiér Petr Nečas s manželkou Janou, europoslanec Filip Turek, lídr koalice Přísaha a Motoristé, kardinál Dominik Duka, bývalý televizní ředitel Vladimír Železný či exministr kultury Vítězslav Jandák. Livia Klausová na oslavě v rozhovoru pro Blesk prozradila, že je už desetinásobnou babičkou.