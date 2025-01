„Momenty. Hynek zachycuje ženskou krásu v její nejčistší a nejpravdivější podobě – syrovou, autentickou, prostě takovou hezkou. Jeho černobílé fotografie oslavují ženskost, přirozenost a sílu duše. Není to jen o tělech, ale o vzájemném uznání, podpoře a světle, které ženy sdílejí,“ napsala Kateřina Kaira Hrachovcová na Instagram k fotografiím a videím z focení s hercem Hynkem Čermákem a kamarádkou Lili.

„Hynek fotí duše, které září. A jeho práce má světovou úroveň – dekadentní a neopakovatelnou. Fotograf, který se svou jedinečností staví po bok největších mistrů. P.S. Tak to vidím já,“ dodala herečka, která s společně s kudrnatou přítelkyní pózovala mimo jiné i na střeše domu a to ve spodním prádle s podvazky, ale i nahoře bez.

Kateřina Hrachovcová se místo herectví momentálně věnuje hlavně své práci tatérky a koučky. Občas potěší své příznivce na sociálních sítích odvážnějším snímkem, na němž vystaví na odiv své křivky.

„Když je vám hezky ve vašem těle, tak se člověk i méně stydí. Mě baví být ženou, takže myslím, že i to focení k tomu patří. Každopádně pokud je u toho určitý počet lidí, tak mívám trému. Nejsem modelka, nevypadám dobře při každém nasvícení a z každého úhlu. Ale to už je potom o důvěře a o tom, aby se člověk nějak uvolnil a hrál si, prozradila herečka v jednom z rozhovorů pro iDNES.cz.

Hynek Čermák se focení aktů věnuje už roky, má za sebou více než dvacet vernisáží, několikrát mu pózovala i jeho manželka Veronika Čermák Macková (30).

„Čistí mi to mozek. Při focení používám jinou hemisféru než v herectví, tu matematickou. Musím si pořád propočítávat clonu, čas, světlo, hodně se na to soustředit,“ svěřil se herec v roce 2016 v rozhovoru pro Magazín DNES.

„Fotím jednoduše akty jako každý druhý, jsem dalek říkat, že dělám nějaké umění. Myslím, že kdyby to nefotil Čermák, nikoho to zajímat nebude. Jsou to průměrné fotky, ale dělám je rád. Asi jsem udělal chybu, když jsem je vystavil pod svým jménem. Už nikdy v životě nedostanu opravdickou zpětnou vazbu, měl jsem si zvolit pseudonym,“ dodal.