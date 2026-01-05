První intimní zkušenosti? Byly i s dívkami, přiznává herečka Kate Winsletová

Britská herečka Kate Winsletová (50) si detaily svého milostného života nechává pro sebe a soukromí si střeží. V nedávném rozhovoru však promluvila o svých prvních intimních zkušenostech a přiznala, že v dospívání líbala dívky i chlapce. Dle jejích slov za tím stála především zvědavost.
„Řeknu vám něco, co jsem nikdy předtím v žádném rozhovoru neřekla. Některé z mých prvních intimních zkušeností jakožto mladé teenagerky byly s dívkami,“ svěřila se Kate Winsletová v podcastu Team Deakins. „Políbila jsem pár dívek a políbila jsem pár chlapců, ale nebyla jsem nijak zvlášť vyhraněná ani jedním směrem,“ dodala.

Herečka tím narážela na svou roli ve filmu Nebeská stvoření, ve kterém spolu s Melanie Lynskeyovou ztvárnily dvě teenagerky s obsesivním přátelstvím. „V té fázi mého života jsem rozhodně byla hodně zvědavá a myslím, že mě hluboce oslovilo něco na tom opravdu intenzivním vztahu, který spolu ty dvě ženy měly,“ vysvětlila.

„Okamžitě mě to vtáhlo do toho jejich světa, ve kterém byly a který pro ně obě byl zjevně velmi škodlivý, a byly díky němu obrovsky nejisté samy sebou a zranitelné,“ prohlásila o ději snímku z roku 1994.

Winsletová je vdaná za synovce Richarda Bransona, Edwarda Abela Smithe. Mají spolu syna Beara Blaze (12). Z manželství s Jimem Threapletonem (52) má herečka dceru Miu Threapletonovou (25), s exmanželem Samem Mendesem (60) pak mají syna Joea Mendese (22).

Hvězda filmu Prázdniny je známá tím, že detaily svého milostného života si nechává pro sebe. „Nikdo vlastně neví, co se v mém životě odehrálo. Nikdo neví, proč moje první manželství nevydrželo, nikdo neví, proč nevydrželo ani to druhé. A na to jsem hodně hrdá,“ uvedla v rozhovoru pro WSJ Magazine v září 2015.

Nejsem protekční spratek, říká dcera Kate Winsletové, která také hraje

V roce 2021 se také otevřeně vyjádřila k vztahům v Hollywoodu a lidech z LGBTQ+ komunity. Přiznala, že mnozí z nich mají velký strach, že by kvůli přiznané sexuální orientaci mohli přijít o kariéru.

„Nedokážu vám říct, kolik mladých herců znám – někteří jsou velmi slavní a známí, jiní teprve na začátku kariéry – bojí se, že pokud jejich sexualita vyjde najevo, bude jim to bránit v získávání heterosexuálních rolí,“ řekla v rozhovoru pro The Sunday Times.

Držitelka Oscara nedávno debutovala také jako režisérka vánočním rodinným dramatem Goodbye June, které je k vidění na platformě Netflix. Ve snímku si zahráli například Toni Colletteová, Johnny Flynn, Andrea Riseboroughová, Timothy Spall či Helen Mirrenová.

Britka Kate Winsletová se proslavila rolí Rose ve filmu Titanic (1997). Je známá tím, že si ráda vybírá hlavně náročné role. Získala Oscara, několik Zlatých glóbů a cen Emmy. Patří mezi nejrespektovanější herečky současnosti.





