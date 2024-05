Terapeut mi nakázal roční pauzu od mužů, prozradila herečka Kate Hudsonová

„Dala jsem si od mužů celý dlouhý rok pauzu. Říkala jsem si, jak to zvládnu, když nebudu moct nikomu říct ani ano, ani ne, nic z toho. Ale bylo to nakonec skvělé. Byla jsem v rozpoložení, kdy jsem si řekla, že se chci konečně zbavit svých zlozvyků. Mám skvělého terapeuta, který mi řekl, že mi může pomoct, ale musím opravdu udělat to, co mi poradí. V podstatě jsem si řekla no dobře, takže nemůžu chlapům teď ani psát, zkrátka nic,“ uvedla Kate Hudsonová v podcastu Call Her Daddy.

Rozhodnutí učinila, když jí bylo přibližně třicet let. Podle herečky byla nucená pauza „zvláštním způsobem nečekaně posilující“. Svým nápadníkům nemohla dát ani své telefonní číslo. Herečka procházela několika fázemi terapie, ve kterých měla postupně přijít na určité věci. „A pak nastal jednou takový zlom, který byl velmi emotivní a ke kterému bych se asi nikdy nedostala, kdybych byla nějak rozptýlená právě muži,“ dodala.

Hudsonová také prozradila, že začala podle svých slov „najednou vidět některé věci mnohem jasněji“ a během šesti měsíců se přestala víceméně starat o to, kde je její telefon, nebo řešit vztahy s potencionálními partnery.

„Neměla jsem potřebu dělat všechno, co by mělo něco společného s flirtem. Vzpomínám si, že můj terapeut o rok později řekl, že nastal čas, kdy mohu zase flirtovat a otevřít se novým vztahům,“ popsala s tím, že si však už flirtování od té doby neužívá tolik, jako tomu bylo dříve.

Kate Hudsonová se v roce 2016 dala dohromady s muzikantem Dannym Fujikawaem (37). Po pěti letech vztahu se zasnoubili, mají spolu dceru Rani (5). Herečka má ještě dvě děti s předchozími partnery, syna Rydera (20) s hudebníkem Chrisem Robinsonem (57) a syna Binghama (12) se zpěvákem Mattem Bellamym z britské kapely Muse (45).