Styděla jsem se, vzpomíná na minulost bývalá pornoherečka Karolína Urbanová

„Někdy, když se zamyslím nad tím, co jsem v minulosti dělala, jak jsem se chovala, jak jsem fungovala a jaké vlastnosti jsem měla, jsem úplně v šoku a absolutně to nechápu,“ začala bývalá pornoherečka Karolína Urbanová svůj příspěvek na Instagramu.

Žena, která se kdysi pod přezdívkou Daisy Lee živila natáčením videí pro dospělé, se s touto činností rozhodla skoncovat a přesunula se do Ekvádoru, kde nabízí poznávací výpravy do džungle. Dcera bývalé političky Aleny Ženíškové patřila k nejznámějším českým pornoherečkám. Nově se svým sledujícím na Instagramu svěřila s tím, že našla lásku svého života.

„Když jsem se přestěhovala do Ekvádoru, často se mi zdály sny o mé minulosti, nebo mě večer jen tak přepadly myšlenky na určité situace, při kterých se mi v hlavě promítaly obrazy mého chování a reakcí. A vždycky jsem se za to tolik styděla. Snažila jsem se pochopit proč. Pronásledovalo mě to dlouho. Až mi jednoho dne došlo, že jsem při jedné ayahuascové ceremonii viděla samu sebe zemřít a znovu se narodit. A tak jsem si to vysvětlila – není co chápat, není co srovnávat. Jsem jednoduše úplně nový člověk a všechno, co bylo v minulosti, byla doslova jiná Karolína,“ pokračuje.

Díky ceremonii se prý s minulostí dokázala smířit a přestala se srovnávat s jinými a soudit se za minulost. „Teď mám úplně jiné chování, jinou energii, jinou povahu – a doslova se znovu poznávám. Zjišťuju, jaká vlastně jsem, a to už celé dva roky, co jsem tady,“ píše k snímku, na kterém je krátce před porodem.

„Přidávám tuhle fotku nové Karolíny s přibližně plus čtrnácti kily, kde si tedy nepřipadám nijak atraktivně, ale spíš jako jedna velká koule. Ale je to součást těhotenství a jsem s tím úplně v pohodě,“ říká.

„Po všech těch ayahuascových ceremoniích, které jsem podstoupila, pořád hodně integruju. A pořád cítím, jak Ayahuasca neuvěřitelně funguje – i po tak dlouhé době, co ji už dávno nepiju,“ dodává.

Karolína Urbanová prošla za poslední roky obrovskou proměnou. Kdysi mluvila o tom, že ji dělá velmi šťastnou botox, nosila umělé prodloužené odbarvené vlasy, byla závislá na drogách a chlubila se mnoha kosmetickými zákroky. Nyní se vrátila zpět k přirozenosti a je prý konečně šťastná.

„Jela jsem do Ekvádoru hlavně proto, že jsem chtěla přestat s drogami. Brala jsem poslední čtyři roky každý den. Ráno jsem vstala, snídaně a čára. Dávala jsem si to pak už spíš ze zvyku, utíkala jsem od reality a chtěla jsem být hubená. A po čáře prostě nemáte chuť jíst,“ svěřila se kdysi s tím, že s natáčením porna je konec.

V rozhovoru na ÓČKU popsala, jak podstoupila v Ekvádoru pod vlivem silného halucinogenu několik ceremonií se šamanem. Rozpovídala se o osobní zkušenosti s ayuhascou a přiznala, že na intenzivní zážitky z prvního rituálu jen tak nezapomene.

Ayahuasca je posvátný nápoj jihoamerických indiánských kmenů. Navozuje trans, mění vnímání času, prostoru, oslabuje úsudek a způsobuje halucinace, při kterých člověk opouští tělo.

Podle toxikologů i odborníků na drogové závislosti je to halucinogen, psychedelikum, které může ovlivňovat chování člověka i několik dnů po požití a v některých případech může jeho užití skončit smrtí.