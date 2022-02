Těhotenství sestry mě neinspirovalo, Michal na mě netlačí, říká Plíšková

„Ruku jsem si zlomila v posilovně. Bylo to v prosinci na soustředění ve Španělsku. Psychicky jsem to snášela hlavně v začátku velice těžce. Doufala jsem, že to bude jen naprasklé, ale když mi řekli, že to je nejméně na šest týdnů klidu, věděla jsem, že Australian Open nebude,“ říká Karolína Plíšková v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Nejspíš nestihnu nic ani v únoru a naskočím až v březnu na velké turnaje v Americe. Už pomaličku začínám hrát, ale nesmím to přehnat. Nejraději bych lítala na kurtu a byla tam dvě hodiny,“ popisuje tenistka.

Její sestra Kristýna Plíšková je nyní těhotná. Prvního potomka čeká se svým snoubencem, hráčem pražské Sparty, slovenským fotbalistou Dávidem Hanckem. Karolína zatím po vlastním potomkovi netouží.

„Neinspirovalo mě to. Jsem šťastná tam, kde jsem. Myslím, že svůj život mám ve svých rukou, takže až budu chtít mít dítě, tak ho snad mít budu,“ říká s tím, že má momentálně ve sportu dobré postavení a byla by škoda přerušit kariéru a pak se vracet. „Nejdřív asi raději skončím jednu věc a začnu pak novou, než abych dělala oboje,“ vysvětluje.

Její manžel Michal Hrdlička má z předchozího vztahu s moderátorkou Lucií Borhyovou dceru Lindu. „Míša už má svoje děťátko, takže já jsem teď v klidu. Netlačí na mě. Časem to určitě přijde,“ říká tenistka.

Karolína Plíšková a Michal Hrdlička se vzali v červenci 2018 po dvou a půl letech vztahu během skromného svatebního obřadu v Monaku. O ruku požádal sportovní moderátor tenisovou hráčku v roce 2017 během Wimbledonu, kdy ozdobil její prsteníček obrovským diamantem.

Od svatby se prý u nich doma nezměnilo vůbec nic. „Ani k lepšímu, ani k horšímu. Vztah máme pořád krásný. Jsem ráda, že dokážeme skloubit práci se soukromým životem a funguje nám to,“ pochvaluje si Plíšková.

Tenistka během rozhovoru přiznala také to, že miluje luxusní věci a sbírá hodinky, které prý naštěstí dostává, takže ušetří. Nejvíc utrácí v poslední době za kabelky a šperky.