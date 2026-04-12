„Po krásných letech, které pro nás byly důležité, jsme se rozhodli jít každý svou cestou. A s Ráďou už netvoříme pár. Prosíme o respektování soukromí,“ napsala Karolína Surý (28) v neděli na Instagram k černobílé fotografii, na které je spolu s manželem Radovanem (38).
Karolína Kopíncová a Radovan Surý se vzali v červnu 2023, pár tvořili od modelčiných devatenácti let. Miss více detailů k rozchodu nesdílela, z jejího vyjádření je patrné, že rozchod po letech soužití proběhl bez veřejných dramat, spíš jako společné rozhodnutí.
Karolína začala svou modelingovou kariéru už během studia na střední škole v Ostravě, kde předváděla svatební šaty. V roce 2020 zaznamenala zásadní průlom, když získala titul Miss Czech Republic 2020 a následně reprezentovala Českou republiku na prestižní soutěži Miss World.
Na světovém finále se jí podařilo probojovat mezi TOP 12, čímž po šestnácti letech přinesla Česku výrazný úspěch. Zaujala také v dílčích disciplínách, kde se umístila mezi nejlepšími v kategoriích Top Model Challenge a BWAP challenge, v níž uspěla se svým vlastním charitativním projektem. Ten později přetavila do Nadačního fondu Krok do života, který pomáhá dětem z dětských domovů.