K fyzickému napadení Lely nedošlo, říká Vémola. Údajnému milenci se omluvil

„Karlos Vémola aktuálně neprochází lehkým životním obdobím. Dlouhodobě ho trápí zdravotní problémy, které mu neumožňují dělat to, co má v životě nejraději a to je zápasení,“ píše se ve vyjádření Karlose Vémoly k současné situaci, který získal web Fightlive od zápasníkova mediálního zástupce Aleše Rataje.

„Karlos je milující otec všech jeho dětí, kterým chce dávat v životě to nejlepší. Na tom jeho aktuální problémy s Lelou Ceterovou nic nemění,“ pokračuje text.

Karlos Vémola natočil v noci z pondělí na úterý v návalu emocí na Instagram video, které poté z vlastní vůle smazal. MMA zápasník v něm tvrdil, že playmate mu byla nevěrná a přistihl ji s jeho kamarádem, který jí podle Vémoly kupuje drahé dárky a slibuje koupi bytu.

„Chtěl, aby se jeho fanoušci dozvěděli pravdu nejdříve od něj samotného a ne z článků v bulváru. V současné chvíli jde jen o to, aby se vzájemné problémy a neshody rodičů, co nejméně dotkly malého Rockyho a Lily,“ píše Rataj s tím, že neshody, které mezi Lelou a Karlosem trvají už nějakou dobu, se týkají jen jich dvou a nikoho jiného.

„Karlose Vémolu zpětně velmi mrzí, že do jejich vzájemných partnerských problémů byl neprávem uveden pan Kaiser a jeho rodina, která s jejich rozchodem nemá nic společného. Karlos dnes pana Kaisera osobně kontaktoval a vyjádřil jemu i jeho manželce upřímnou omluvu.“

Vémola zásadně odmítá jakékoliv obvinění z fyzického útoku na Lelu Ceterovou, ke kterému podle něj nikdy nedošlo. Prostřednictvím zástupce také na závěr poděkoval všem fanouškům za slova podpory, která jsou pro něj v této nelehké životní situaci důležitá.

Lela Ceterová se po zveřejnění Vémolova videa vyjádřila, že ji partner fyzicky napadl a zbil ve chvíli, kdy držela v náručí jejich syna Rockyho a následně jí vzal telefon.

Vémola v již smazaném videu informoval, že facku od něj dostal jen Vít Kaiser. „Dovedete si představit, že když chytnete ženu se svým velice dobrým kamarádem, tak facky začnou lítat. Facku dostal jenom on, dostal dvě,“ řekl zápasník.

Ceterová přijela v úterý odpoledne za Vémolou v doprovodu policie, informoval Expres.cz.Na otázky redakce iDNES.cz zatím playmate nereagovala.

MMA zápasník a modelka mají spolu dvě děti, dceru Lili a syna Rockyho. V minulosti se již na čas rozešli, důvodem byla tenkrát podle Ceterové nevěra Vémoly.