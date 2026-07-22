Vémola nabízel Lele po rozchodu škodovku, ona chce Mercedes. Kolik dává na děti?

Karlos Vémola promluvil o tom, jak po rozchodu s Lelou funguje finanční zajištění jejich tří společných dětí. Ve svém podcastu OSSCAST uvedl, že se na podmínkách dokázali domluvit bez větších konfliktů.
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„Dohodli jsme se jako dva dospělí lidé,“ řekl MMA zápasník. Následně prozradil i konkrétní částku, kterou každý měsíc posílá. „Já jí na tři děti dávám na účet padesát tisíc,“ uvedl otevřeně.
Podle Vémoly tím ale jeho měsíční výdaje nekončí. Tvrdí, že vedle výživného hradí také náklady spojené s luxusním automobilem Mercedes G, který Lela používá. Zápasník uvedl, že jí původně navrhoval levnější variantu.
„Nabízel jsem jí škodovku, aby jí mohl dávat víc peněz na děti, ale chtěla si udržet svůj standard,“ popsal. Dodal, že leasing, pojištění a další náklady na vůz představují další zhruba padesát tisíc korun měsíčně. Celkem tak podle jeho slov vydává přibližně 100 tisíc korun měsíčně.
Lela Vémola už dříve vysvětlila, že volba Mercedesu není podle ní jen otázkou luxusu. Uvedla, že vůz považuje za bezpečný a že jsou na něj s dětmi zvyklí.
Rozchod manželů Vémolových se stal veřejným na začátku dubna letošního roku. Jejich tři děti zůstaly v péči Lely, zatímco Karlos se zavázal podílet na jejich finančním zajištění.
Obrovské peníze pak stojí Vémolu také drogová kauza související s jeho zadržením koncem minulého roku. „Přicházím kvůli tomu o milion korun měsíčně na příjmech. Zabavili mi auto a musím někde sehnat peníze na patnáctimilionovou kauci, kterou splácím,“ přiznal Karlos v rozhovoru pro Odkryto.cz.
Nedávno pak došlo ke zveřejnění, že se Vémola vrací ze sportovního důchodu, jelikož 26. září má nastoupit na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu. Síly změří s Němcem Frédéricem Vosgrönem přezdívaným Neandrtálec.
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Karlos Vémola patří k nejúspěšnějším českým MMA zápasníkům a dlouhodobé tváři v organizaci Oktagon. Se slovenskou influencerkou, bývalou modelkou a playmate Lelou Vémolovou, rozenou Ceterovou, tvořil pár od roku 2019.
V roce 2022 uzavřeli sňatek a mají spolu tři děti – dceru Lili (5), syna Rockyho (3) a nejmladšího Arnolda (1). Jejich vztah opakovaně provázely spekulace o Vémolových nevěrách i několik rozchodů a návratů. Letos však oznámili definitivní konec manželství.
Lela se s dětmi odstěhovala do nového domova v Praze a uvedla, že se nyní soustředí především na rodinu a práci.